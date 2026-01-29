Bağımsız Meclis Üyesi Ülker'den yanlış uygulamalar ve 'üstenci dil' tepkisi

Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Şahin Ülker, 16 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Meclis toplantısında yer alan gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Meclis üyesi Ülker, hastane alanının söz konusu gündem maddesi ile villa parseline dönüştüğünü ifade ederek itiraz ettiğini belirtti.

Ülker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Tüm vatandaşlara ait olan ‘Hastane Alanını’ villa parseline dönüştür, sonra yine vatandaşa ait ‘Belediye Hizmet Alanını’, satışı yapılacak ikinci bir parsel üretmek için ‘Özel Sağlık Alanına’ çevir. Yani tek bir plan değişikliğiyle vatandaşın hakkını iki kez elinden al. Buna itiraz edenlere de “maddeyi doğru dürüst okumamışlar, sağlık alanı kaldırılmıyor, yer değiştiriyor” ya da “her soru cevaba layık değildir” diyerek, üstenci bir dille, yaptığınız yanlış uygulamaların üzerini kapatmaya çalış. Biz maddeyi doğru dürüst okuyoruz. Ama haklısınız; sizin “doğru dürüst” anlayışınızla bizimki aynı değil. Kendinizi her şeyin ve herkesin üzerinde gören anlayışınızın da üstenci dilinizin de yaptığınız yanlış uygulamaların da karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.