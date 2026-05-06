Bağımsız Meclis Üyesi Ülker; “Enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse, ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı?”

Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, şehir içi toplu ulaşım ve bilet fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Meclis üyesi Ülker; “Yolcunun yüzde 40’ını yenilenebilir enerjiyle taşıyan tek şehiriz diyoruz. Ama 30 büyükşehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz. O zaman soruyoruz: Enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse, ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı?” diye konuştu.

Ayrıca Meclis Üyesi Ülker, geçtiğimiz ay Meclis Toplantısı’nda Büyükşehir Belediyesi’ne toplu ulaşım ile vermiş olduğu önergeyi hatırlatarak; “Daha verimli ve ekonomik ulaşım için 50 ve 100 binişlik abonman kart önerimizin sonucunu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.