Bağımsız Meclis Üyesi Ülker 'Enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse, ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı?'
Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek 'Enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse, ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyükşehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz' dedi.
Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, şehir içi toplu ulaşım ve bilet fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.
Meclis üyesi Ülker; “Yolcunun yüzde 40’ını yenilenebilir enerjiyle taşıyan tek şehiriz diyoruz. Ama 30 büyükşehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz. O zaman soruyoruz: Enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse, ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı?” diye konuştu.
Ayrıca Meclis Üyesi Ülker, geçtiğimiz ay Meclis Toplantısı’nda Büyükşehir Belediyesi’ne toplu ulaşım ile vermiş olduğu önergeyi hatırlatarak; “Daha verimli ve ekonomik ulaşım için 50 ve 100 binişlik abonman kart önerimizin sonucunu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.