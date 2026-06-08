Bağımsız Meclis Üyesi Ülker, “Trafik güvenliği için kurulan EDS’nin gelir kapısı haline dönüşmesini doğru bulmuyorum”



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihaleye açılması maddesiyle ilgili olarak, “Şu anda bir radar cezası yaklaşık 12 bin TL ve bu cezayı insanlar yediği zaman ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Özelikle trafik güvenliği için kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesini doğru bulmuyorum. Burada bir özel şirkete geçtiği zaman bir kişi 12 bin TL ceza yediğinde üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabi ki. Her gün bu radara ne kadar fazla kişi düşerse o kadar mutlu olacak” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Meclis toplantısında 89’ncu maddesinde yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tesis edilen ve ilerde kurulacak olan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) bakım, işletme ve yeni imalat ihalelerinin yapılması ve üçüncü şahıslarla sözleşme imzalamak üzere 10 yıla kadar süreyle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ülker, trafik güvenliği için kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesini ve bunu özel bir şirketin yapmasını doğru bulmadığını ifade ederek, “Ben en baştan beri Elektronik Denetleme Sistemi’nin çalışmasını istemiyorum. Şu anda bir radar cezası yaklaşık 12 bin TL ve bu cezayı insanlar yediği zaman ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Özelikle trafik güvenliği için kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesini doğru bulmuyorum. Burada bir özel şirkete geçtiği zaman bir kişi 12 bin TL ceza yediğinde üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabi ki. Her gün bu radara ne kadar fazla kişi düşerse o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği için kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde EDS’nin gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili yasal bir düzenleme planladıklarını ifade etti. Ortada böyle bir durum varken bir özel firma tarafından gelir kapısı haline gelmesini doğru bulmuyorum ve bakan beyde bu durumla ilgili açıklama yaptı. Bilginiz var mı bilmiyorum. EDS’ler tabi ki birçok şehirde yapılıyor. O bölgelerde yapılan sistemlerin büyük çoğunluğu yap-işlet-devret modeliyle yapılıyor. %98’i bu modelle yapılmış yani maliyetini yüklenici firma karşılıyor. Burada ise biz zaten belediye olarak yaptık, yaptıktan sonra sadece sistemin düğmesine basacağız ve çalışır hale getireceğiz. Biliyorsunuz artık radar cezalarını insanlar kesmiyor sistem otomatik olarak gönderiyor. Bu kadar net olan ve neredeyse işletme maliyeti hiç olmayan bir sistemin özel firma tarafından yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi.