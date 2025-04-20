Bağımsız Türkiye Partisi Kayseri 9. İl Kongresini gerçekleştirdi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kayseri 9. İl Kongresi, Gültepe Kültür Merkezi’nde Genel Başkan Hüseyin Baş ve Parti mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kongrede Konuşan BTP Talas İlçe Başkanı Kadir Torcu; “Mafya vari tipler, FETÖ’nün beslemeleri, FETÖ’nün mimlileri, FETÖ’nün rozetlileri. Bizi güya korkutacakmış. Bizi mi korkutacaksın Yezid’in soyu? Bizi mi korkutacaksın Yezid’in oğlu? Buradayız, buradayız, buradayız. Kayseri’nin 16 ilçesi burada; Avşarlar burada, Türkmenler burada, Çerkezler burada. Yani anlayacağınız Kayseri burada, Türkiye burada ve Hüseyin Baş’ın yanında” ifadelerini kullandı.

Kongrede konuşan bir diğer isim ise BTP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin oldu. Çetin konuşmasında, “Biz, merhum Profesör Doktor Haydar Baş’ın çizdiği yolda; ilimle, fikirle, sizlerin desteğiyle yürüyen tertemiz kadrolarız. Kıymetli kardeşlerim, bizim davamız koltuk davası değil; bizim davamız vatandır, bizim davamız bayramımızdır, bizim davamız sizlersiniz. Sizlerden başka, en ufak, küçücük zerre miktar bir davamız bulunmamaktadır. Değerli kardeşlerim, biz bu topraklarda doğmuş 85 milyonu bir ve beraber yaşatmak için bir dava edindik ve bunu da başaracağız. Bu irade bizlerde var” ifadelerine yer verdi.

BTP Genel Başkan Yardımcılarından Sabri Terzi ise yaptığı konuşmada; “Siyasilerimize ne oluyor ki? Siz bir türlü Atatürk’le barışamadınız. İnanın, o Atatürk olmasaydı, sizin o istismar ettiğiniz dinimiz, o mükemmel din, o Muhammed Mustafa’nın dini, o Ali’nin dini, Fatıma’nın dini, o Ehl-i Beyt’in dini ve o bayrağı yaşama imkânınız olmayacaktı. Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, sizin bugün Atatürk’ün ismini anmaktan imtina ettiğiniz o TRT’nin yayını olmayacaktı. Eğer Atatürk olmasaydı, bu ülkede ben gözümü geri geri, ‘Müslümanım, Türk’üm!’ diye haykıramayacaktım. O yüzden gelin, Atatürk’le barışın ve direnmeyin. Çünkü bu millet, bunun hesabını sizden bir gün soracak” şeklinde konuştu.

BTP Bursa İl Başkanı Zeki Garaçoğlu, kongrede yaptığı konuşmada; “Hüseyin Baş’la birlikte bu kongrelerde yeni bir siyaset anlayışı başlıyor. Bu siyaset anlayışıyla birlikte devlete ve millete oynanan oyun bozulacak ve ‘Kâinat Ülkesi Türkiye’ ortaya çıkacak. Ve millet olarak, inşallah ülke olarak, millet olarak, parti olarak bu salondaki anlayış; bu yeni gelecek, bu siyasette mührünü vuracak” ifadelerini kullandı.