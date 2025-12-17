Bağımsızlık Seferberliği Kayseri Modeli Lansmanı gerçekleştirildi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç’in konuşmacı olarak katıldığı, Kadir Has Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Bağımsızlık Seferberliği Kayseri Modeli Lansmanı” adlı program gerçekleştirildi.

Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Tüm Türkiye'de başlayan bağımsızlık seferberliği, Yeşilay'ımızın rehberliğinde ve önderliğinde Kayseri'de de tüm hızıyla devam ediyor. Biz hepinizin bildiği gibi Kayseri'de bir söz vermiştik. Bir annemizin feryadıyla çıktığımız yolda hem kolluk kuvvetlerimizle beraber, hem Yeşilay'ımız, hem İl Milli Eğitim'imiz, STK'larımızla beraber büyük bir mücadele veriyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız; gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara nefes aldırmıyorlar. Onları hak ettikleri yerlere gönderiyorlar. Çünkü onlar bu temiz havamızda, oksijenin bol olduğu bu havaları kirletmeye hakları yok. Değerli arkadaşlar, bu mücadele sadece polisiye tedbirlerle olmayacağı gibi sadece spor okullarıyla da olmayacak. Her türlü mücadeleye rağmen bir şekilde bu illete bulaşmış olanlar da vardı. Onların feryatları da duymazdan gelinemezdi. Bütün istatistikler, özellikle Yeşilay'ın bize söylediği, kurtarılamayan her gencin 10 kişiyi daha peşinde götürdüğüydü. Dolayısıyla bu illete bulaşmış olanları da kurtarmak adına Türkiye'nin en donanımlı, en büyük Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi hayırseverlerin desteğiyle Kayseri'de yapıldı. Bunu yapmamızdaki en büyük güç; binayı yapmak kolay, içini dayamak döşemek de kolay. Ancak bunu işletmek, bunu yürütmek, bu tedavileri vermek zor olandı ve bizim buna cesaretimiz yoktu. İşte tam orada Yeşilay'ımız devreye girdi. 'Sayın Valim, sen yürü biz arkandayız' dediler. Ve orayı bugün muazzam bir şekilde yönetiyorlar" ifadelerinde bulundu.