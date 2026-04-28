Bahar Alerjisi Deyip Geçmeyin: Gözlerinizi Ovuşturmak Kalıcı Hasara Yol Açabilir!

Görünmez Tehlike: Polen ve Tozlar

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nihat Tamer, açık ortamda çevresel etkilere karşı en hızlı tepki veren organlardan biri olduğunu hatırlatıyor. Rüzgarla taşınan alerjenlerin ve halk arasında kırmızı göz adıyla bilinen "Konjonktivit" (alerjik göz nezlesi) tablosunu ağırlaştırdığını belirten Op. Dr. Tamer, genetik yatkınlığı olan bireylerde bu durumun çocukluktan itibaren her mevsim tekrarlayabildiğine dikkat çekiyor.

Gözleri Kaşımak Keratokonus’a Sebep Olabilir

Alerjinin en karakteristik belirtisi olan o karşı konulamaz kaşıntı hissi, aslında en büyük riski barındırıyor. Op. Dr. Tamer, gözlerin sertçe ovuşturulmasının korneanın (gözün önündeki saydam tabaka) yapısını bozduğunu vurguluyor:

“Kontrolsüzce yapılan ovuşturma hareketleri, korneanın incelip sivrileşmesine, yani keratokonus hastalığına zemin hazırlar. Bilimsel veriler, kronik alerjisi olup gözünü sık ovuşturanlarda bu riskin çok daha yüksek olduğunu kanıtlıyor.”

Tedavide "Kişiye Özel" Tedavi Planlamaları

Keratokonus tedavisinde her hastanın durumu ayrı bir kriter olarak değerlendiriliyor. Özellikle gençlerde hastalığı durdurmak için "Korneal Çapraz Bağlama" (Cross-linking) yöntemiyle kornea lifleri güçlendiriliyor. Hastalığın evresine göre şu çözümler sunuluyor:

· Gözlük veya özel kontakt lensler.

· Kornea içi halkalar ve göze özel lazer tedavileri.

· İleri seviyelerde ise son çare olarak kornea nakli.

Göz Sağlığınızı Korumak İçin 6 Altın Kural

Bahar mevsimini sorunsuz atlatmak için Op Dr. Nihat Tamer’in önerileri şöyle:

· Kaşıntı anında elinizi gözünüze sürmek yerine soğuk kompres yaparak rahatlamaya çalışın.

· Dışarı çıkarken güneş gözlüğü, geniş kenarlı şapkalarla veya şemsiye ile fiziksel koruma sağlayın.

· Camları açmak yerine araç ve evlerde polen filtreli klimaları tercih edin.

· Dışarıdan eve girdiğinizde yüzünüzü ve ellerinizi bol suyla yıkayarak polenleri uzaklaştırın.

· Alerji döneminde günlük kullan-at lenslere geçin ya da bir süreliğine gözlük kullanın.

· Kimyasal temizlik maddeleri, boya ve parfümlerden uzak durun.

· Uykudan önce saçlarınızı yıkayın.

· Bulanık görme veya ağrı yaşıyorsanız vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun.

Geciken Teşhis, Kornea Nakli Riskini Beraberinde Getiriyor

Op. Dr. Tamer, başlangıçta basit bir astigmat gibi görünen Keratokonus’un, tedavi edilmediğinde gözlükle dahi düzeltilemeyen kalıcı görme kayıplarına neden olabileceğini belirtiyor. Erken evrede özel Keratokonus lensleri ile başarılı sonuçlar alınsa da, teşhiste geç kalınan ileri vakalarda tek çözümün kornea nakli ve cerrahi müdahale olduğu konusunda uyarıyor.

Astıma Davetiye Çıkarıyor

Op. Dr. Tamer, "basit bir nezle" gözüyle bakılan bu durumun tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğü ve kronikleşerek %30 oranında alerjik astıma dönüştüğü konusunda uyarıyor. Polenlerin neden olduğu alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunum gibi astım semptomlarını tetikleyerek akciğerlerde kronik hasara yol açabilir.

