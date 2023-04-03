Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 14 farklı branşta 12 spor tesisinde minikler başta olmak üzere Kayserililere sporu sevdiren Spor Okulları'nın 2'nci Bahar Dönemi kayıtlarını başlattı.

PAYLAŞ
  • 03.04.2023 12:00
  • Güncelleme: 03.04.2023 14:06
  • 89
Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 14 farklı branşta 12 spor tesisinde minikler başta olmak üzere Kayserililere sporu sevdiren Spor Okulları’nın 2’nci Bahar Dönemi kayıtlarını başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kentte düzenlediği spor faaliyetlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında da adından söz ettiren Spor A.Ş., Kayserilileri sporla iç içe tutan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sağlıklı yaşama önemli katkı sunan, minikler başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği spor okullarının 14 branşta 12 tesiste düzenlenecek 2’nci Bahar Dönemi kayıtları başladı.

Tam donanımlı tesislerinde düzenlediği eğitimler, etkinlikler ve faaliyetler bünyesinde profesyonel sporcular yetiştiren, Türkiye’yi ve Kayseri’yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda gururla temsil ederek ülke sporuna profesyonel sporcular kazandıran Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından, 12 spor tesisinde futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 14 branşta zengin içeriklere sahip eğitimlerin verileceği spor okullarının 2’nci Bahar Dönemi kayıtları başladı. 2 Mayıs’ta başlayacak 2’nci Bahar Dönemi Spor Okulları eğitimleri, 4 Haziran’da sona erecek şekilde planlandı.

12 tesiste 14 branş

Tüm Kayserililere eğlenceli spor eğitimleri imkânı sunan Spor Okulları’nın 2’nci Bahar Dönemi Kurslarında branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi:

Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-12 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 7-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve güreş 8-12 yaş.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti aylık 250 TL, yetişkin kursu 300 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti ise aylık 400 TL olarak belirlendi.

Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye Geliyor

Polis, aranan şahsı kilerde yakaladı

Polis, aranan şahsı kilerde yakaladı

Başkan Büyükkılıç, 10'uncu kütüphaneyi açtı, yeni kütüphanelerin müjdesini verdi

Başkan Büyükkılıç, 10'uncu kütüphaneyi açtı, yeni kütüphanelerin müjdesini verdi

Karaköse: 'Eğitim alamayan bir otizmli öğrencimiz yok'

Karaköse: 'Eğitim alamayan bir otizmli öğrencimiz yok'

Esporda Talasgücü rüzgarı

Esporda Talasgücü rüzgarı

Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

6
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LPG'ye gelmesi beklenen büyük indirim kesinleşti

LPG’ye gelmesi beklenen büyük indirim kesinleşti

Meteoroloji uyardı: Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve gaz zehirlenmesine dikkat!

Meteoroloji uyardı: Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve gaz zehirlenmesine dikkat!

DAHA FAZLA
AFAD'dan, Kayseri ve 5 il için 'afet kapsamı' açıklaması

AFAD’dan, Kayseri ve 5 il için ‘afet kapsamı’ açıklaması

Kız öğrenciler arasında kavga çıktı

Kız öğrenciler arasında kavga çıktı

'Kılıçdaroğlu'na oy verecekler' iddiasına YRP'li Narin'den cevap: 'Hadi oradan'

‘Kılıçdaroğlu’na oy verecekler’ iddiasına YRP’li Narin’den cevap: “Hadi oradan”

Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 9 kişi adliyede

Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 9 kişi adliyede

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Sincan Belediyespor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Sincan Belediyespor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 1