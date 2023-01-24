Baharın müjdecisi çiğdemler kış mevsiminde açtı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Yozgat’ta baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdem çiçekleri kış mevsiminin ortasında açtı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiğdem çiçekleri erken açtı. Baharın müjdecisi olarak bilinen ve genellikle Mart ve Nisan aylarında açan çiğdem çiçekleri, bu yıl havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kışın ortasında açtı. İlkbahar mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilen çiğdem çiçekleri, toprak üstünde boy göstermeye başladı. Anadolu’da bolluk ve bereket açısından büyük bir öneme sahip çiğdem çiçekleri, minicik boylarına rağmen eşsiz güzellikteki renkleriyle doğaya renk kattı. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde toprak örtüsünü sarıya boyayan çiğdem çiçeklerinin açtığını gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kış mevsiminde açan çiğdemleri ilk defa gördüğünü söyleyen Abdullah Karataş isimli vatandaş, “Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı. Ben bu yaşa kadar bu mevsimde hiçbir zaman çiğdemlerin çiçek açtığını görmedim. Yağmur ve kar yağmasını bekliyoruz. Çiğdemlerin çiçek açması ve ağaçların uyanması hayırlısı olsun. Normalde Mart ve Nisan aylarında açar. Karasal iklime sahibiz. Bu mevsimde çiçek açması normal değil şaşırdım.” dedi.