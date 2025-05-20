Baharın Renkleri Gökyüzüne Uçurtmalarla Taşındı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, baharın canlılığını ve neşesini kent sokaklarından gökyüzüne taşıyan rengarenk bir etkinliğe imza attı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, hem çocuklar hem de aileler için unutulmaz anlar yaşattı.

Baharın Renkleri Gökyüzüne Uçurtmalarla Taşındı

Büyükşehir Belediyesi’nin spor ve etkinlikler organize eden Spor A.Ş. tarafından düzenlenen bu etkinlik, kentin her köşesinden katılım sağlayan vatandaşlara neşe dolu bir günü beraberinde getirdi. Baharın gelişini kutlamak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen Kayserililer, rengarenk uçurtmalarla gökyüzünü süsledi.

Aileler ve çocuklar, kendi elleriyle hazırladıkları uçurtmalarıyla gökyüzünde adeta dans ederken, birlik ve beraberlik duygusu güçlendi. Sporun birleştirici gücünü de kullanan etkinlik, pozitif enerjisi ve samimi atmosferiyle büyük beğeni topladı. Bu şenlikte çocuklar, neşeyle uçurtmalarını άndırırken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılara sadece eğlence değil, aynı zamanda bir arada olma ve paylaşma fırsatı sundu. Gökyüzünün renklerle dolduğu bu özel gün, Kayseri’nin bahar sevinçlerine yeni bir renk kattı.

Haber Merkezi

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