Bahçelerinde hint keneviri ele geçirilen sanıklara 3 yıl 4'er ay hapis

Kayseri'de bahçede hint keneviri geçirilmesi olayıyla ilgili yargılanan 2 sanığa 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

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  • 21.03.2023 17:56
  • Güncelleme: 21.03.2023 19:09
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Bahçelerinde hint keneviri ele geçirilen sanıklara 3 yıl 4'er ay hapis
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bahçede hint keneviri geçirilmesi olayıyla ilgili yargılanan 2 sanığa 3 yıl 4’er ay hapis cezası verildi.

3. Ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan A.N. N.N. ve M.N hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, sanık A.N.’nin ’Uyuşturucu maddelerinin murakebesi hakkında kanuna aykırılık’ suçundan cezalandırılmasını isterken, M.N. ve N.N.’nin ise beratını istedi. Sanık A.N. savunmasında, bahçede ele geçirilen 54 kök hint kenevirinin kendisine ait olduğunu, uyuşturucu madde kullandığını, ticaretini yapmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.N. ve M.N.’ye ’Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna aykırılık’ suçundan 3 yıl 4’er ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezası verirken. sanık N.N.’nin ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

İHA

Kayseri Gündem
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