Bahçeli'ye Çerkes Kılıcı Şaşka Takdim Edildi: Oğuz Berk'ten 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

19 Kasım’da Bahçeli’nin makamında yapılan görüşmede, Uluslararası Kafkas Derneği Onursal Başkanı Oğuz Berk, Başkan Gazali Kip ve Başkan Yardımcısı Arzu Kurnaz hazır bulundu. Bahçeli, sürece dair bilgi paylaşırken, dernek yöneticileri de desteklerini ifade etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Onursal Başkan Oğuz Berk, “Sayın Bahçeli’nin mimarlığında inşa edilen Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nda çocuklarımıza bırakacağımız en büyük hediye olacaktır” dedi. Berk, Çerkeslerin 308 yıl süren vatan mücadelesinin sembolü olan Şaşka kılıcını Bahçeli’ye takdim ettiklerini belirterek, “Bu ülkede barış ve huzurun sağlanacağına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’ye takdim edilen tarihi Çerkes Kılıcı Şaşka, görüşmenin simgesel anı olarak öne çıktı. Uluslararası Kafkas Derneği, nazik kabulleri için Bahçeli’ye teşekkür ederken, buluşmayı sağlayan Tokat Milletvekili Yücel Bulut’a da şükranlarını sundu.