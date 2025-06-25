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Bahçelievler'de Çocuklar Slogan ve Pankartlarla Park İstediler: Palancıoğlu Söz Verdi

Serkent Bahçelievler Mahallesi'nde, Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nin temel atma töreninde, mahalleli gençler ve çocuklar, Başkan Palancıoğlu'na futbol oynayabilecekleri bir park talebinde bulundular. Renkli pankartlar ve coşkulu sloganlarla destekledikleri bu istekleri, Başkan Palancıoğlu tarafından olumlu karşılandı.

Bahçelievler'de Çocuklar Slogan ve Pankartlarla Park İstediler: Palancıoğlu Söz Verdi

Başkan Palancıoğlu, Türkiye genelinde en fazla yatırım yapan belediyeler arasında yer aldıklarını vurgulayarak, bölgeye aile sağlık merkezinin yanı sıra yeni bir park kazandıracaklarını müjdeledi. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de en çok okul, sağlık ocağı ve park yapan belediyeyiz. Park sayımız 200'ü geçti. Bu bölgeye aile sağlık merkeziyle birlikte güzel bir park kazandıracağımızı duyuruyorum! İçerisine bir futbol sahası da yapacağız. Cenab-ı Allah çocuklarımızın geleceğini güzel eylesin. Eylül ayında Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Yanında bir de ortaokul hayata geçecek. Bu, Türkiye'deki ilk Havacılık Meslek Ortaokulu olacak. Çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceği demektir. Onlarla ilgili yatırımları hep birlikte yapacağız. Aile sağlık merkezimiz Melikgazi'mize hayırlı olsun.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da tanık olduğu bu talepte, Bahçelievler Mahallesi'nde çocukların oyun alanları ve eğitim olanaklarının artacağı müjdelenmiş oldu.

Haber Merkezi

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