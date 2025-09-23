Bahçelievler'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi
Kayseri'de 24 saat kesintisiz gerçekleştirilen deprem tatbikatında Bahçelievler Mahallesi'ndeki koordinatta deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD öncülüğünde Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem olacağı senaryosu ile 24 saat kesintisiz gerçek zamanlı deprem tatbikatı yapılıyor. Bu kapsamda Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan koordinat yerlerinden birinde de tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz çıkarma senaryosu canlandırıldı.