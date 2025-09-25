Bahçelievler Mahallesi Parkı Yenilendi

İlçede yeşil alan miktarını artırmaya ve daha yaşanabilir bir Melikgazi için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde her mahalleye dokunmaya, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya gayret ediyoruz. Bir ay önce Bahçelievler Mahallemizde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz eski bir parkımızı sıfırdan yeniledik. Burası yaptığımız çalışmalarla çok güzel oldu. Muhtarımız Rukiye Köse ve mahalle sakinlerimizle parkımızın açılışını yaptık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bahçelievler Mahallesi'ne birçok hizmet yaptık. Burada bir hayvan pazarı vardı. Bu mahallemiz yoğun yapılmış bir alan. Kurban Bayramı’nda bir ay boyunca burası mağduriyet yaşıyordu. O yüzden bu mağduriyeti giderip Mimarsinan Bölgemizdeki 100 bin metrekarelik alana yeni pazar yeri yapıp, kurban pazarını oraya taşıdık. İkincisi buraya çok güzel bir polis karakolu yaptık. Serkent Bölgesi ve Bahçelievler Mahallemiz çok daha güvenli bir hale geldi. Bunun haricinde özellikle esnaf TOKİ'nin bulunduğu alandaki dere ıslahını yaptık. Burada ağaçlandırma, yeni yürüyüş yolları ve park peyzajı yaptık. Kapalı pazar yeri, Kur'an kursu, aile sağlık merkezi yaptık. Çok şükür buraya birçok hizmeti kazandırmış olduk. Vatandaşlarımızın da memnuniyeti yüksek. İnşallah burada yeni tesislerde yapmayı arzu ediyoruz. Bu bölgede nüfus artıyor. Biz de bu nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah birlik beraberlik içerisinde buradaki vatandaşlarımıza, tüm Melikgazi'ye, Kayseri'ye ve ülkemize hizmet etmeyi nasip etsin.” dedi.

Mimarsinan Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse ise, “Size minnettarız. Buraya yapılan bütün hizmetler sizin sayenizde oldu. Emekleriniz ve hizmetleriniz için teşekkür ederim.” dedi.