Bahçesinde kenevir yetiştiren şahıs jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şahıs yakalandı.

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  • 01.08.2023 13:54
  • Güncelleme: 01.08.2023 16:15
Bahçesinde kenevir yetiştiren şahıs jandarmadan kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şahıs yakalandı.

Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye bağlı İlyaslı Mahallesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda, O.A.’nın ikamet ettiği evde yapılan aramalarda 10 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile evin bahçesinde 2 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, O.A. da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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