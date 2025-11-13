Bahis eylemi gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Kayserisporlu futbolcuların cezası belli oldu

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında FDT’nin 57. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen Süper Lig ve 1. Lig sporcuları hakkındaki almış olduğu kararlar açıklandı. Bahis eylemi gerekçesiyle Kayserisporlu Abdulsamet Burak’a 12, Berkan Aslan’a 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. PFDK’dan Kayserisporlu futbolcular ile ilgili kararlar şu şekilde açıklandı; Abdulsamet Burak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına ve Berkan Aslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.