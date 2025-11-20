  • Haberler
  • Bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Erciyes 38 FK'li sporcuların cezası belli oldu

TFF tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Erciyes 38 FK'lı futbolcular 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcu arasında Erciyes 38 FK’dan 9 futbolcu yer aldı. Kayseri ekibi Erciyes 38 FK’dan Tugay Adamcıl, Ethem Balcı, Mehmet Tosun, Ali Kılıç, Eren Kaya, Burak Efe Arslan, Ziyahan Erbaşı, Güney Gençel ve İsmail Karakaş ceza aldı. PFDK kararları doğrultusunda Burak Efe Arslan, Ethem Balcı, İsmail Karakaş ve Mehmet Tosun’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ali Kılıç, Ziyahan Erbaşı ve Güney Gençel’in 3’er ay, Tugay Adamcıl’ın 9 ay ve Eren Kaya’nın 12 ay hak mahrumiyeti almalarına karar verildi.

Haber Merkezi

