Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakemlere 8 ila 10 ay hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz gün “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var ve 152'si aktif olarak bahis oynuyor” açıklamasında bulunmuştu ve akabinde bahis oynadığı gerekçesiyle 152 hakem PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK’ya sevk edilen 152 hakemden Zorbay Küçük’ün incelemesi devam ederken diğer hakemler 8 ile 10 ay hapis cezası aldı. Listede yer alan Kayseri bölgesi hakemleri İbrahim Bayram 8, Recep Güneş 10 ve Yasin Emre Ceylan da 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.