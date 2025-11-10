Bahis Oynayan Kayserili Futbolcular Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Federasyon tarafından 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA görüşmelere başlandığı açıklandı. Süper Lig’de Kayserispor’dan Abdulsamet Burak ve Berkan Aslan ile Alanyaspor’dan 4, Galatasaray, Beşiktaş, Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Trabzonspor 2’şer, Antalyaspor, Eyüpspor ve Samsunspor’dan 1’er futbolcu PFDK’ya sevk edildi.

ERCİYES 38 FK’DAN 9 FUTBOLCU PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Yürütülen bahis soruşturması kapsamında aralarında Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK’dan Tuğay Adamcıl, Burak Efe Arslan, Ethem Balcı, Ziyahan Erbaşı, Güney Gençel, İsmail Karakaş, Eren Kaya, Ali Kılıç, Mehmet Tosun da PFDK’ya sevke edildi.

İKİNCİ LİG VE ÜÇÜNCÜ LİG MAÇLARI 2 HAFTA ERTELENDİ

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edeceği açıklandı. Ayrıca TFF tarafından, “ Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir” açıklamasında bulunuldu.