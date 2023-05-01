Bakan Akar: '40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak Yurt içinde, yurt dışında, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde nerede olurlarsa olsunlar mücadele devam ediyor. Bunları da sona erdirmek suretiyle 40 yıldan beri vatanımızın, milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtaracağız dedi.

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  • 01.05.2023 13:12
  • Güncelleme: 01.05.2023 17:10
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Bakan Akar: '40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak; "Yurt içinde, yurt dışında, Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ın kuzeyinde nerede olurlarsa olsunlar mücadele devam ediyor. Bunları da sona erdirmek suretiyle 40 yıldan beri vatanımızın, milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtaracağız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi. Ali Dağı’nda düzenlenen yürüyüşe Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet olarak depremzedelerin yardımına koştuklarını ifade ederek; "Burada önemli olan bizim birlikte ve beraber olmamız. Hepimizin gördüğü gibi gerçekten Kayserimiz, vatanımızın her bir köşesi cennet. Vatanımızın her bir köşesini çok önemli özellikleri var, bunlardan yararlanmak lazım. Kederde ve kıvançta bir olduğumuzu göstermek lazım. Bayram günlerinde de beraberiz, felaketlerde de beraberiz. Büük bir deprem felaketiyle karşılaştık. Orada büyük acılar, sıkıntılar, kayıplar var. 2 dakikadan az bir süre içerisinde 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Onların derin üzüntüsü içerisindeyiz. Büyük bir yıkım oldu, 14 milyon civarında vatandaşımız bundan etkilendi. Fakat burada sevindirici olan; büyük kayıplara rağmen devletimiz ilk andan itibaren bütün bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, bütün görevli arkadaşlarımız depremzedelerin yanına koştu. Depremin koşması bir anlamda anlaşılabilir fakat bunun yanı sıra 85 milyon vatandaşımız elinden ne geliyorsa yaraları sarmak için koştular. Şuana kadar yaralar büyük ölçüde sarıldı, sıkıntılarımız var. Onlar da önümüzdeki günlerde kalıcı konutlar yapılmasıyla tamamen sona erecek" dedi.

"Asil milletimizi kurtaracağız"

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Akar; "Aynı zamanda cennet vatanımızın korunması için hiçbir fark olmaksızın tek yürek olarak 85 milyon vatandaşımızın korunması için, hiçbir fark olmaksızın tek yumruk olarak devletimiz, milletimiz, silahlı kuvvetlerimiz her türlü mücadeleyi yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bu konuda güvenliğimize karşı olan teröristlerle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Yurt içinde, yurt dışında, Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ın kuzeyinde nerede olurlarsa olsunlar mücadele devam ediyor. Bunları da sona erdirmek suretiyle 40 yıldan beri vatanımızın, milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtaracağız. 85 milyon hiçbir fark olmaksızın güven içinde, mutlu ve müreffeh yaşayacak. Bu konudaki ilerlemeler devam ediyor. Ülkemizin haklı menfaatlerini, denizlerimizi, hava sahamızda Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta koruduk, koruyoruz. Diğer taraftan dost ve kardeşlerimiz var; Libya var, can kardeşimiz Azerbaycan var, onlarla ilgili de mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye artık bildiğiniz Türkiye değil"

Uluslararası ortamda Türkiye’nin artık özne haline geldiğini ve önemli rollerinin olduğunun altını çizen Bakan Akar konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Türkiye artık bildiğiniz Türkiye değil. Şuanda uluslararası ortamda gerçekten özne haline gelmiştir, söz sahibidir. İster Ortadoğu’da, ister Balkanlar’da, ister Kaflkasya’da, isterse Ukrayna - Rusya Savaşı’nda olsun bizim söylediklerimiz önemli. Önemli rollerimiz var. Geçen sene 22 Temmuz’da yaptığımız anlaşmayla 29 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahiplerine gitti. Eğer bu anlaşma olmasaydı, Ukrayna - Rusya bir araya gelmeseydi ciddi bir şekilde özellikle Afrika’da açlık, açlığa bağlı olarak fiyatların yükselmesi, siyasi istikrarsızlığa kadar gidecekti. Bunun da sonuçları bütün dünyada hissedilecekti. Bunu da önleyen Türkiye olmuştur."

Bakan Akar ve beraberindekiler ayrıca vatandaşlarla sohbet ederek ağaç dikti.

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İHA

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