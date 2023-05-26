Bakan Akar: 'Artık cin şişeden çıktı dönüşü yok'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin en ileri teknolojiye dayalı araç gerek ve mühimmatları tedarik etmek boynumuzun borcu. Çok şükür bugüne kadar yaşanan sıkıntılar aşıldı. Ambargolar vardı daha önce ve bize teçhizat vermediler. Şimdilerde ambargo kelimesi kalktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük işler yapıldı ve cin şişeden çıkarıldı artık geri dönüş yok" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri televizyonları ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, gelinen noktada ambargo kelimesinin anılmadığını ve çok güçlü bir savunma sanayiden bahsedildiğini söyleyerek, “Bizim 2 bin 500 yıllık büyük bir Türk Hakanlığı tarihimiz var ve dolayısıyla bizim ve Mehmetçiğin tarihi şanlı. Mehmetçik gerçekten dünyanın en güzide askeri. Kalbiyle, beyniyle, gücüyle ve kahramanlığıyla. Fakat şunu biliyoruz ki alet işler el övünür. Bizim de Mehmetçiğin en ileri teknolojiye dayalı araç gerek ve mühimmatları tedarik etmek boynumuzun borcu. Çok şükür bugüne kadar yaşanan sıkıntılar aşıldı. Ambargolar vardı daha önce ve bize teçhizat vermediler. Şimdilerde ambargo kelimesi kalktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük işler yapıldı ve cin şişeden çıkarıldı artık geri dönüş yok. Bunun için yapılması gereken ne varsa onları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bizim düne kadar piyade tüfeğimiz bile yabancı menşeiliydi. Biz gençliğimizde herhangi bir şekilde gittiğimizde elimizdeki tabanca, silah yabancı olurdu ve sıkıntılı bir durum bu psikolojik bakımdan. Fakat şimdi çok şükür geldiğimiz noktada çok güçlü bir savunma sanayiden bahsediyoruz. Ordunun güçlü olması için personel ve donanım önemli. Donanım konusundaki sıkıntımızı da çok şükür büyük ölçüde aştık. İş bitti demiyoruz daha yapacağımız çok iş var ama çok şükür artık kervan yola çıktı” dedi.

Yerli ve milli uydu İmece’nin 639 kilometreden yumurtanın bile fotoğrafını çekebildiğini ve operasyonlarda da kolaylık sağladığını söyleyerek, “Yaptıklarımızın dışında saymakla bitmeyecek zırhlı araçlar yapıyoruz. Ne kadar övünsek azdır. Savunma sanayimizin geldiği noktada herkes tek yürek oldu. Dolayısıyla müthiş bir tempo var ve devam ediyor. Biz İmece uydumuzu attık ve 639 kilometreden yumurtanın resmini çekiyoruz dünyanın herhangi bir yerinde. Dolayısıyla bu sadece askeri bir şey değil barış amaçlı da kullanacağımız bir şey. Bu fotoğraflar bizim için olmazsa olmaz. Son depremlerde de tahminler de fotoğraflarla yapıldı. Bu konuda çok büyük ilerlemeler var ve bu bizim operasyon başarı oranımızı arttırdı” ifadelerini kullandı.