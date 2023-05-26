Bakan Akar: 'Biz teröristleri vurdukça ses Ankara'dan geliyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Biz teröristleri vurdukça ses Ankara'dan geliyor. Operasyonları durdurun diyorlar. Niye? Teröristler zor durumda, elebaşları operasyonların durmasını istiyor. Tahammülümüz kalmadı artık diyorlar. Fakat bunun hiçbir şekilde böyle olması mümkün değil' dedi.

PAYLAŞ
  • 26.05.2023 22:20
  • Güncelleme: 27.05.2023 10:12
  • 75
Bakan Akar: 'Biz teröristleri vurdukça ses Ankara'dan geliyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Biz teröristleri vurdukça ses Ankara’dan geliyor. Operasyonları durdurun diyorlar. Niye? Teröristler zor durumda, elebaşları operasyonların durmasını istiyor. Tahammülümüz kalmadı artık diyorlar. Fakat bunun hiçbir şekilde böyle olması mümkün değil” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin yaptığı açıklamasında, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale gelene kadar devam edeceğini belirterek, “24 Temmuz 2015’ten itibaren başlattığımız bir süreç var. Çözüm sürecinin akabinde başlayan bir süreç ve devam ediyor. Bir şekilde kendilerince akıllılık yapıp orada hendekler kazmak sureti ile ve oradaki masum insanları canlı kalkan olarak kullanmak sureti ile bir şeyler yapabileceklerini zannettiler. Fakat çok şükür orada yapılan mücadele sonucunda oradaki teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler. Bunlar tutunamayınca kendilerini sınır ötesine attılar. Orada da kendi akıllarınca uluslararası ortamı kandırma için YPG diye bir ad değişikliği yaptılar. Bunların hiçbir şekilde farklılıkları yok, bunlar aynı çerçevenin içinde olan teröristlerdir. Bunlar orada bir takım hazırlıklar yaptılar ve bizim oraya giremeyeceğimizi zannettiler. Çok şükür şu an Irak sınırını tamamen kontrol ettik Pençe - Kilit’in tamamlanmasıyla birlikte. Orada tek tek kontrol edilerek alınan tedbirlerle beraber teröristlerin sığınaklarının hepsi başlarına yıkıldı ve yıkılmaya devam ediyor. Bunu en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yapacağız. İnşallah bu da yakın” dedi.

"Biz terörist vuruyoruz ses Ankara’dan geliyor"

Bakan Akar, teröristlerin çığlık çığlığa operasyonların durdurulmasını istediğini söyleyerek, “Son zamanlarda bu teröristlerin elebaşları gerçekten çığlık çığlığa büyük bir panik içerisinde ve efendilerinden yardım istiyorlar. Eskiden bunlar efendilerinden silah mühimmat, araç ve gereç isterlerdi. Şimdi onu istemiyorlar. Çünkü artık onların bir fayda vermediğini, Mehmetçiğin karşısında bunların bir kıymeti olmadığını yaşayarak gördüler. Şimdi operasyonların durdurulmasını istiyorlar. Biz orada teröristleri vurdukça ses Ankara’dan geliyor. Operasyonları durdurun diyorlar. Niye? Teröristler zor durumda, elebaşları operasyonların durmasını istiyor. Tahammülümüz kalmadı artık diyorlar. Fakat bunun hiçbir şekilde böyle olması mümkün değil. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın bizim yaptığımız planlama neyse tamamen ülkemizin hak ve menfaatleri nazarında, 85 milyonun menfaati neyse o noktada. Tamamen hudutlarımızın güvenliği bakımından” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Belediyesi'nin işletmelerine seçim ayarı

Talas Belediyesi'nin işletmelerine seçim ayarı

Fatma Maraşlı altın madalyanın sahibi oldu

Fatma Maraşlı altın madalyanın sahibi oldu

Bakan Akar: 'Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması gerekiyordu taşıdık'

Bakan Akar: 'Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması gerekiyordu taşıdık'

Bakan Akar: 'Bizim karşımızdaki tek engel rehavet'

Bakan Akar: 'Bizim karşımızdaki tek engel rehavet'

Bakan Akar: 'Artık cin şişeden çıktı dönüşü yok'

Bakan Akar: 'Artık cin şişeden çıktı dönüşü yok'

Bakan Akar: 'Biz teröristleri vurdukça ses Ankara'dan geliyor'

Bakan Akar: 'Biz teröristleri vurdukça ses Ankara'dan geliyor'

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

6
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu acıya yürek dayanmaz: Anne ve 2 çocuğu feci şekilde can verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: Anne ve 2 çocuğu feci şekilde can verdi

Talas'ta 'Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' açıldı

Talas’ta ‘Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ açıldı

DAHA FAZLA
Büyükşehir'in Ahmet Şafak Gençlik Konserine yoğun ilgi

Büyükşehir'in Ahmet Şafak Gençlik Konserine yoğun ilgi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da yapımı tamamlanan kadın kooperatifi binasını inceledi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da yapımı tamamlanan kadın kooperatifi binasını inceledi

Vali Çiçek: 'Kararlıyız, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz'

Vali Çiçek: 'Kararlıyız, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz'

Cıngı'dan 'sandığa gidin' çağrısı

Cıngı'dan 'sandığa gidin' çağrısı

Balıkesir Marangozlar Odası Yönetimi Kayseri'ye Geldi

Balıkesir Marangozlar Odası Yönetimi Kayseri'ye Geldi