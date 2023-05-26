Bakan Akar: 'Biz teröristleri vurdukça ses Ankara'dan geliyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Biz teröristleri vurdukça ses Ankara’dan geliyor. Operasyonları durdurun diyorlar. Niye? Teröristler zor durumda, elebaşları operasyonların durmasını istiyor. Tahammülümüz kalmadı artık diyorlar. Fakat bunun hiçbir şekilde böyle olması mümkün değil” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin yaptığı açıklamasında, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale gelene kadar devam edeceğini belirterek, “24 Temmuz 2015’ten itibaren başlattığımız bir süreç var. Çözüm sürecinin akabinde başlayan bir süreç ve devam ediyor. Bir şekilde kendilerince akıllılık yapıp orada hendekler kazmak sureti ile ve oradaki masum insanları canlı kalkan olarak kullanmak sureti ile bir şeyler yapabileceklerini zannettiler. Fakat çok şükür orada yapılan mücadele sonucunda oradaki teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler. Bunlar tutunamayınca kendilerini sınır ötesine attılar. Orada da kendi akıllarınca uluslararası ortamı kandırma için YPG diye bir ad değişikliği yaptılar. Bunların hiçbir şekilde farklılıkları yok, bunlar aynı çerçevenin içinde olan teröristlerdir. Bunlar orada bir takım hazırlıklar yaptılar ve bizim oraya giremeyeceğimizi zannettiler. Çok şükür şu an Irak sınırını tamamen kontrol ettik Pençe - Kilit’in tamamlanmasıyla birlikte. Orada tek tek kontrol edilerek alınan tedbirlerle beraber teröristlerin sığınaklarının hepsi başlarına yıkıldı ve yıkılmaya devam ediyor. Bunu en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yapacağız. İnşallah bu da yakın” dedi.

"Biz terörist vuruyoruz ses Ankara’dan geliyor"

Bakan Akar, teröristlerin çığlık çığlığa operasyonların durdurulmasını istediğini söyleyerek, “Son zamanlarda bu teröristlerin elebaşları gerçekten çığlık çığlığa büyük bir panik içerisinde ve efendilerinden yardım istiyorlar. Eskiden bunlar efendilerinden silah mühimmat, araç ve gereç isterlerdi. Şimdi onu istemiyorlar. Çünkü artık onların bir fayda vermediğini, Mehmetçiğin karşısında bunların bir kıymeti olmadığını yaşayarak gördüler. Şimdi operasyonların durdurulmasını istiyorlar. Biz orada teröristleri vurdukça ses Ankara’dan geliyor. Operasyonları durdurun diyorlar. Niye? Teröristler zor durumda, elebaşları operasyonların durmasını istiyor. Tahammülümüz kalmadı artık diyorlar. Fakat bunun hiçbir şekilde böyle olması mümkün değil. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın bizim yaptığımız planlama neyse tamamen ülkemizin hak ve menfaatleri nazarında, 85 milyonun menfaati neyse o noktada. Tamamen hudutlarımızın güvenliği bakımından” ifadelerini kullandı.