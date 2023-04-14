Bakan Akar: 'Bölgede Türkiye'nin yer almadığı hiçbir denklem çözüme ulaşmaz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bölgede Türkiye'nin yer almadığı hiçbir denklem çözüme ulaşmaz dedi.

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  • 14.04.2023 18:07
  • Güncelleme: 15.04.2023 03:50
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Bakan Akar: 'Bölgede Türkiye'nin yer almadığı hiçbir denklem çözüme ulaşmaz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgede Türkiye’nin yer almadığı hiçbir denklem çözüme ulaşmaz" dedi.

Kayseri’den AK Parti milletvekili adayı olan Bakan Akar, kentteki seçim çalışmaları çerçevesinde önce Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirdi. İl Başkanı Mustafa Kınış ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, daha sonra MHP İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Ziyaretleri sırasında, bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan teknoloji, savunma sanayii ve diğer alanlarla büyük mücadelelerin verildiğini ifade eden Akar, “Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye kişilikli ve kimlikli politikalarıyla bugün uluslararası ortamda bir özne haline gelmiştir” dedi.

Bölgede Türkiye’nin yer almadığı hiçbir denklemin çözüme ulaşamayacağını belirten Akar, şunları söyledi:

“Büyüyen, güçlenen Türkiye’nin herhangi bir şekilde engellenmesine, şehitlerimizin kanlarının yerde bırakılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Asil milletimizin feraseti buna müsaade etmez. Terörle aralarında mesafe bırakmayanlar, teröre hoşgörüyle bakanlar, terörün alçaklığını kapatmaya çalışanların milletimiz tarafından fark edileceğine yürekten inanıyoruz. Milletimiz bunu görüyor. Terörle arasında mesafe bırakmadan, terörle içli dışlı olarak bir yere varılamayacağını herkesin bilmesi lazım."

Cumhur İttifakı’nın çalışmalarının herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Akar, "Bu seçimde de çok rahat bir şekilde milletimiz Cumhur İttifakı’nı hem Kayseri hem Türkiye’de destekleyerek gereğini yapacaktır. Milletimiz kimin ne olduğunu ve ne yapmaya çalıştığını açıkça görüyor. Teröristler bazı partiler hakkında ne kadar olumlu, onları destekleyici konuşmalar yapıyor, onlardan ne kadar ümit var olduğunu söylüyorlar. Olayın çok açık şekilde görülmesi için bu büyük bir fırsat. Bazıları bunu görmemekte, duymamakta ısrar ediyor. Vatandaşımızın nezdinde bunların hiçbir şekilde kıymeti harbiyesi yok" ifadelerini kullandı.

İHA

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