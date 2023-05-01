Bakan Akar: 'Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla konser düzenlendi. Esat Kabaklı’nın sahne aldığı konsere; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan program da Orgeneral Hulusi Akar Camii İmam hatibi Faruk Erkan Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu. Daha sonra Hatice Ela ve Yasin Emir Kılıç kardeşler şiir okudu.

“İşçilerimizin emeği, işçilerimizin alın teri gerçekten çok önemli”

Konser öncesi bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işçinin emeğinin ve alın terinin karşılığını almasının çok önemli olduğunu söyleyerek, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncelikle hepinize kutlu olsun. Bu çerçevede sağlık ve esenlik diliyorum. İşçilerimizin emeği, işçilerimizin alın teri gerçekten çok önemli, çok değerli ve çok anlamlı. Bu bizim milli ve manevi değerlerimiz içinde önemli. Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz. İşçinin hakkını vermek için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz. Sendikalar işçimizin hakkını korumakta ve kollamakta çok önemli. Bu konuda yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde hepinizin şunu iyi anlaması lazım; bugünlere kadar birçok problemi çöze çöze geldik. İnşallah bundan sonrada kalan ne kadar problem varsa bunları çözmek bizim boynumuzun borcu. İşçimizin emeğinin karşılığının alınması, alın terinin karşılığının alınması bizim için çok önemli. Bu konuda bütün bakanlıklar üstüne düşen görevleri yapmaya çalışıyor. İşçimizin mutluluğu işçimizin refahı hepimiz için önemli” şeklinde konuştu.

"Dik durmaktan başka duruş şeklimiz yok"

Vatandaşlardan gelen ‘dik dur eğilme’ tezahüratlarına ‘bizim dik durmaktan başka duruş şeklimiz yok diyen Akar, “Kendinizi yormayın. Allah bizi öyle bir yaratmış ki dik durmaktan başka duruş şeklimiz yok. Duramıyoruz başka türlü. Allah böyle yaratmış. 15 Temmuz hainlerine, YPG’ye, PKK’ya, FETÖ’ye, Türkiye’nin düşmanlarına dik durmaktan başka çaremiz yok. Onlara her zaman için layık oldukları cevabı verdik, vereceğiz. Allah bizi bu yoldan ayırmasın” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Bugün emeğe saygı günü. Bugün işçinin bayramı, bugün emekçi dostlarımızın hep beraber aileleri ile çocuklarıyla bir araya geldiği güzel bir gün. Bahar neşesi içerisinde böyle anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmayan sendikalarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı Esat Kabaklı konseriyle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.