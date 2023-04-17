Bakan Akar: 'TCG Anadolu 23 Nisan'da Karadeniz'e doğru seyir yapacak'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz ’terörle mücadele’ dedikçe, teröristlerin inlerine girdikçe, sığınaklarını, barınaklarını başlarına yıktıkça başka yerlerden ses geliyor. Gerçekten bunları hayretle ve üzüntüyle takip ediyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında ’vur de vuralım öl de ölelim’ sloganlarına ’onun da zamanı gelecek’ yanıtının başka yerlere çekildiğini kaydederek, "O gün yaptığımız konuşmayı hatırlarsanız güçlü ve büyük Türkiye’den bahsediyoruz. Türkiye’nin gelişiminden, çalışmalarımızdan, terörle mücadeledeki Mehmetçiğin başarılarından, bu çerçevede uluslararası tehdit ve tehlikelerden bahsediyoruz, cumhurbaşkanımız liderliğinde verdiğimiz mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz. Gençler de burada slogan atıyorlar. Zaten konuşmamın devamında da açık ve net bir şekilde görülüyor ki biz terörle mücadeleden bahsediyoruz. Ülkemize ve milletimize karşı yönelen tehdit ve tehlikelere karşı verdiğimiz mücadeleyi anlatıyoruz. Konumuzun bu olduğu açık ve net şekilde görülmekte. Biz ’terörle mücadele’ dedikçe, teröristlerin inlerine girdikçe, sığınaklarını, barınaklarını başlarına yıktıkça başka yerlerden ses geliyor. Gerçekten bunları hayretle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Maalesef bu konuda bazı kişilerde bir anlayışsızlık, bir gaflet var. Gençlerimizin sloganlara verdiğimiz cevaplardan başka manalar çıkarmak gerçekten iyi niyetle açıklanamaz. Açık ve net şekilde başı ve sonuna bakıldığında görülmektedir. Bu gaflettir, bu çarpıtmadır, en hafif tabiriyle yanılmadır. Bizim tek hedefimiz ülkemize, milletimize, masum insanlarımıza karşı silah çeken teröristlere karşıdır. Hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliği için mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmekte kararlıyız" dedi.

"TCG Anadolu ile övünüyoruz, gurur duyuyoruz"

Bugün halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu ile gurur duyduklarının altını çizen Bakan Akar, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri’ne teslim ettiğimiz TCG Anadolu gerçekten bizler için, silahlı kuvvetlerimiz için, ülkemiz, milletimiz için büyük bir gurur ve iftihar kaynağıdır. Envanterimize katılmasıyla gerçekten silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç kattığını görüyoruz. Bunu sadece kendimiz bilelim değil, gururumuzu ve heyecanımızı vatandaşımızla paylaşmak istedik. Bu nedenle 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da vatandaşlarımızın ziyaretine açmış bulunuyoruz. Bunun öncesinde sabah saatlerinde basın mensupları davet edildi ve tanıtım yapıldı. Önümüzdeki günlerde de değerli vatandaşlarımızın bu gemiyi görmesini, bu heyecanı ve gururu bizimle paylaşmalarını arzu ediyoruz. Bu geminin bir özelliği de sadece operasyon, savaş değil aynı zamanda barışçıl amaçlarla da hem ülkemiz için hem de dost ve kardeş ülkelerde de ihtiyaç duyulduğunda son derece yararlı hizmetler göreceğini de bilmek lazım. Bu bakımdan gerçekten övünüyoruz, gururluyuz, sevinçliyiz" ifadelerini kullandı. Bakan Akar ayrıca geminin 23 Nisan’da Karadeniz’e doğru hareket edeceğini de sözlerine ekleyerek, "Bu geminin başka bir özelliği de 23 Nisan’da hem bayram hem de bayramın son günü bileşeni olarak Karadeniz’e doğru gemimiz bir seyir yapacak. Burada hava kuvvetlerimizle koordine bir şekilde gerçekleştirilecek bu faaliyette de silahlı kuvvetlerimizin ve ülkemizin gücünü bir kez daha görmüş olacağız" diye konuştu.