Bakan Akar: 'Terör belasından aziz milletimizi kurtaracağız'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Terör Türkiye'den atıldı, Şimdi Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde kampları var. Mehmetçiğin tepesi bunların ensesinde, peşlerinden gidiyoruz. Bunların oradaki barınaklarını, sığınaklarını, korunaklarını ne varsa hepsi tepelerine yıkıldı. Teröristler oradaki yerlere gömüldü, gömülmeye devam ediyor. İnşallah benzer şekilde bu çalışmalar sürecek ve terör belasından aziz milletimizi kurtaracağız dedi.

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  • 07.05.2023 15:36
  • Güncelleme: 07.05.2023 15:40
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Bakan Akar: 'Terör belasından aziz milletimizi kurtaracağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Terör Türkiye’den atıldı, Şimdi Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde kampları var. Mehmetçiğin tepesi bunların ensesinde, peşlerinden gidiyoruz. Bunların oradaki barınaklarını, sığınaklarını, korunaklarını ne varsa hepsi tepelerine yıkıldı. Teröristler oradaki yerlere gömüldü, gömülmeye devam ediyor. İnşallah benzer şekilde bu çalışmalar sürecek ve terör belasından aziz milletimizi kurtaracağız" dedi.

Kayseri’den AK Parti Milletvekili Adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar savunma sanayideki gelişmeler hakkında bilgiler vererek artık Türkiye’nin söz dinleyen değil sözü dinlenen olduğunu söyledi. Bakan Akar; "Savunma sanayine mutlaka yatırım yapmamız lazım. Bekamız önemli, ülkemizin ve milletimizin geleceği önemli. Bunun için de savunma sanayimiz güçlü olması lazım ki ordumuz güçlü olsun. Mehmetçik kahraman, Mehmetçik vatansever ama alet işler el övünür. Dolayısıyla savunma sanayi konusunda da güçlü olmamız lazım. Neden? Parasını verdiğimiz halde bize aldırmıyorlar. Biz; söz dinleyen değil sözü dinlenen olacağız. Bunun için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknikte, teknolojide, bilimde çok ciddi gelişmeler var. Üniversitelerimiz, kamu kuruluşları, özel sektör ve vakıf şirketleri gece gündüz demeden omuz omuza çalışıyorlar. Çok ciddi başarılar kazandık, inşallah devam edecek" dedi.

"Mehmetçik teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyor"

Teröristlerin Türkiye’den atıldığını, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki kamplarına operasyonların devam ettiğini açıklayan Bakan Akar; "Büyük ve güçlü Türkiye’nin durdurulması için her türlü takozu koyuyorlar, engellemeyi yapıyorlar. Bunların da başında bildiğiniz gibi terör var. Terör Türkiye’den atıldı, Şimdi Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde kampları var. Mehmetçiğin tepesi bunların ensesinde, peşlerinden gidiyoruz. Bunların oradaki barınaklarını, sığınaklarını, korunaklarını ne varsa hepsi tepelerine yıkıldı. Teröristler oradaki yerlere gömüldü, gömülmeye devam ediyor. İnşallah benzer şekilde bu çalışmalar sürecek ve terör belasından aziz milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız. Bunlar Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru derdine düştüler, sonunun nerede biteceği belli değil. Buna müsaade etmedik. Allah’a şükür Mehmetçik teröristleri orada kazdıkları hendeklere gömdüler, gömmeye devam ediyorlar. Mücadelenin devamında son 10 günde hem Irak’ın hem Suriye’nin kuzeyinde 50’ye yakın terörist etkisiz hale getirildi. Hiçbir şekilde müsamahamız yok, hiçbir şekilde durmayacağız, yavaşlamayacağız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"PKK kürtlerin temsilcisi değil"

düzenlenen operasyonların bazı kesimlerce çarptırıldığının altını çizen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bizim yaptığımız bu mücadeleyi, bu operasyonları bazıları saptırıyorlar; sanki bunu Kürt kardeşlerimize karşı yapıyormuşuz gibi. Bu kesinlikle yalan. Biz biriz ve beraberiz, biz 85 milyonuz. Kimsenin dini, etnik, mezhepsel köküne bakmayız. Türklerle kürtler kardeş. Biz yüzyıllarca beraber yaşadık, beraber yaşayacağız. Biz ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık, kız aldık, kız verdik, milli mücadeleyi beraber yaptık. Teröristlere karşı mücadeleyi beraber veriyoruz. Hiçbir zaman PKK kürt değil ve PKK hiçbir zaman kürtlerin temsilcisi değil. Birlikten kuvvet doğar. Birleştikçe büyüyeceğiz. Hiçbir zaman ayrılık, ötekileştirme yok. İnşallah bu istikamette yürüyerek ülkemizin ve milletimizin çok daha ileri düzeye gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

İHA

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