Bakan Akar: 'Türkiye teröre son vermekte ne kadar kararlı olduğunu belirtti. Bundan sonrası bize kalmış'

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından binlerce Kayserili Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak kutlama yaparken, kalabalığa seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 85 milyon büyük ve güçlü Türkiye'yi seçti, teröre son vermekte ne kadar kararlı olduğunu belirtti. Bundan sonrası bize kalmış dedi.

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  • 28.05.2023 21:39
  • Güncelleme: 29.05.2023 03:16
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Bakan Akar: 'Türkiye teröre son vermekte ne kadar kararlı olduğunu belirtti. Bundan sonrası bize kalmış'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından binlerce Kayserili Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak kutlama yaparken, kalabalığa seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "85 milyon büyük ve güçlü Türkiye’yi seçti, teröre son vermekte ne kadar kararlı olduğunu belirtti. Bundan sonrası bize kalmış" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarının belli olmasının ardından binlerce Kayserili Cumhuriyet Meydanı’na toplanarak kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulunan Kayserililer, ellerindeki bayraklarla marşlara eşlik etti. Cumhur İttifakı üyesi parti il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları kurulan platforma çıkarak vatandaşları selamladı. Burada vatandaşlara açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; 85 milyonun büyük ve güçlü Türkiye’yi seçtiğini kaydederek; "Sizler; istikrardan yana, birlikten yana, milli ve manevi değerlerden yana oldunuz. Sağ olun, var olun. Terörle mücadele dahil her alanda elde ettiğimiz başarıları kaybettirmediniz. Bundan dolayı size teşekkür ediyorum. Terörle mücadelede elde ettiğimiz kazanımların heba olmasına, başkalarının teklifleriyle yerlerde sürünmesine müsaade etmediniz. Eğer onların dediği gibi olsaydı, bu seçimi kaybetseydik terörle mücadelede çok gerilere düşecektik. Şehitlerimizin kemikleri sızlayacaktı, buna müsaade etmediniz, sağ olun. Hepiniz yerli ve milli duruş sergilediniz, Cumhur İttifakı’ndan yana oldunuz. Karşı taraftan medet uman teröristler vardı., teröristler büyük bir beklenti içindeydi. Bu seçimden çok şey beklediler. Ancak sizin sayenizde bunu bulamadılar. 85 milyon büyük ve güçlü Türkiye’yi seçti, teröre son vermekte ne kadar kararlı olduğunu belirtti. Bundan sonrası bize kalmış. İnşallah 40 yıldan beri başımıza bela olan teröristleri buldukları çukurlara gömerek asil milletimizi bu terör belasından kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Allah’ın izniyle buna çok yakınız. Türkiye Yüzyılına girdik, bundan sonra inşallah hep birlikte ülkemizin, Kayserimizin daha güvenli olması için çalışmalarımızı çok daha büyük adımlarla yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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İHA

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