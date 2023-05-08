Bakan Akar: 'Ülkemizin etki alanı 3 kıta, ilgi alanı ise bütün dünya olmuştur'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türkiye, Cumhurbaşkanımızın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline gelmiş, ülkemizin etki alanı 3 kıta ilgi alanı ise bütün dünya olmuştur” dedi.

Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Yeni Nesil Savunma Sanayi ve Kayseri’nin Önemi’ adlı konferansa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan konferansta konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin etki alanının 3 kıta, ilgi alanının ise tüm dünya olduğunu söyleyerek, “Böylesine hassas bir süreçte Türkiye olarak tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, savunma ve güvenlikle ilgili her türlü tedbiri almakta gayret göstermekteyiz. Her şeye rağmen köklü tarihi, coğrafyası, değerleri, dinamik nüfusu, güçlü ordusu ve savunma sanayisi ile dünyada güvenlik üreten bir ülke konumundaki Türkiye, Cumhurbaşkanımızın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline gelmiş, ülkemizin etki alanı 3 kıta ilgi alanı ise bütün dünya olmuştur. Bu etki ve ilgi alanı özellikle askeri literatürde önemli 2 kavramdır. Elimizin, kolumuzun ulaştığı yerler, bizim ayak bastığımız yerler bizim ilgi alanımız. Fiilen kontrol ettiğimiz yerler etki alanımız. Diğer taraftan da bu etki alanı etrafında bizim için bir konu olabilecek alanlarda bizim için ilgi alanıdır” şeklinde konuştu.

“10 gün içerisinde 40’dan fazla terörist etkisiz hale getirildi”

Teröristlerin sözlerine güven olmayacağı konusunda vurgu yapan Akar, “Girilemez, çıkılamaz denilen yerler vardı. Mehmetçik bütün kahramanlığı ve fedakarlığıyla girilemez denen yerlere girdi, çıkılamaz denilen yerlerden çıktı. Irak’taki teröristlerin barınaklarını başlarına yıktı. Yıkmaya da devam ediyor. Sadece son 10 gün içerisinde 40’dan fazla terörist etkisiz hale getirildi. Bu alçaklar deprem günüde dahi saldırı girişiminde bulundular. Dolayısıyla teröristlerin hiç biriyle pazarlık olmaz. Teröristlerin hiç birine güven olmaz. Bunların sözü geçerli değil” ifadelerini kullandı.

“Kazanımların sürdürülebilmesi için yerli ve milli sanayi hayati önem arz ediyor”

Dış politikada elde edilen kazanımların sürdürülebilmesi için yerli ve milli sanayinin hayati önem taşıdığını dile getiren Akar, “Hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılık ile korumaya devam ederken, denizlerimizdeki ve semalarımızdaki sorunları da komşularımız ile bu anlayış içerisinde çözmeye gayret gösteriyoruz. Biz barıştan, diyalogdan, görüşmekten yanayız. Ancak bu taviz demek değil. Bu hakkımızdan hukukumuzdan vazgeçmek değil. Bugüne kadar olduğu gibi hakkımızı hukukumuzu hiçbir zaman çiğnetmedik, bundan sonrada çiğnetmeyiz. Kendi güvenliğimizi sağlarken, başta Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ülkelerimizin de hak ve davasına da destek oluyor ve bunlarla alakalı yapılması gereken ne varsa atalarımızdan aldığımız ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta tahıl konusu olmak üzere benzeri girişimlerle sadece kendi işimizi değil, aynı zamanda bölge ve dünya barışına da önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizin gerek savunma ve güvenlik alanında gerekse dış politikada elde ettiği tüm bu kazanımların sürdürülebilmesi için yerli ve milli sanayi hayati önem arz ediyor” dedi.

“Kayseri savunma sanayi ve havacılık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor”

Kayseri’nin Türkiye’de savunma sanayi ve havacılık üssü olma yolun emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Akar, “Savunma sanayinde Kayseri’mizin gururu uçak fabrikasının devamı 2. Hava Bakım Fabrikamız A400M uçaklarının bakım ve yenileme işlemlerini yapıyor. Burası hepinizin bildiği Airbus’un kendi yaptığı çalışmaların dışındaki ilk ve tek retrofit merkezi. Orada ciddi çalışmalar ve diplomasi oldu. Arkadaşlarımız ile bu sonucu alabildik. Şu anda bu çalışma fiilen yürüyor. 4. uçağımızın da retrofitini yaptık. Bu bizim organize sanayimiz için büyük bir imkan. Sanayicilerimiz burada agresif bir şekilde konuya girip, ‘ben bunları yaparım’ demesi lazım. Yazılımcılarımızın da aynı şekilde. Kayseri’mizin tarihinde şanlı, şerefli yeri olan uçak yapan, uçak ihraç eden TOMTAŞ’da yeniden doğuyor. TOMTAŞ burada uçak yapmış, top yapmış fakat daha sonra kapanmış. Yapılan çalışmalarla inşallah TOMTAŞ’ı da yeniden ayağa kaldıracağız. Burası da ülkemize ve milletimize önemli hizmetler yapacak. Böylece Kuva-yi Milliye’nin lojistik üstlerinden birisi olan Kayseri’miz bugünde Türkiye’nin savunma sanayi ve havacılık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, “Erciyes Üniversitesi kurulduğu yıldan beri özellikle bünyesinden Yozgat Bozok Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi ve son olarak da Kayseri Üniversitesi’nin gelişimine katkı sağlamış, Yüksek Öğretim Kurumu’nun çok önemli üniversiteleri arasında yer almaktadır. Eğitim-Öğretim, AR-GE faaliyetleri ve toplumsal katkı noktasında çok ciddi katkılar sağlayan sadece bölgesine değil, ülkesine ve dünyaya ciddi hizmetler veren bir üniversitedir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a hediye takdiminde bulundu.

Konferansa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.