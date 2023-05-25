Bakan Akar'a, 'fahri İncesulu' plaketi

 Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İncesu ilçesini ziyaret etti. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Bakan Akar'a geçtiğimiz ziyaretinde 'Ben artık İncesuluyum' açıklamaları üzerine fahri hemşehrilik plaketi sundu. 

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  • 25.05.2023 15:23
  • Güncelleme: 25.05.2023 15:23
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Bakan Akar'a, 'fahri İncesulu' plaketi

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, program kapsamında İncesu ilçesini ziyaret etti. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İncesu İlçe Başkanı Hamit Korkmaz, parti yöneticileri ve mahalle muhtarları tarafından karşılanan Akar, ilçe halkı ile bir araya geldi. Ramazan Bayramı ziyaretinde ilçe meydanında kendisine sevgi gösterisi yapan halka ‘Ben artık İncesuluyum’ diyen Bakan Akar’a İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, fahri hemşehrilik’ plaketi takdim etti. 

Bakan Akar ve beraberindeki heyet, programlarını tamamladıktan sonra ilçeden ayrıldı.

1ha

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