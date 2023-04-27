Bakan Akar'a Tomarza ve Bünyan'da coşkulu karşılama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Tomarza ve Bünyan ilçe ziyaretlerinde vatandaşın sıcak ve yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaretler mini mitinge dönüşürken, Başkan Büyükkılıç, “Tomarza ve Bünyan ilgisi ve sevgisiyle bizleri adeta bağrına bastılar” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Tomarza ilçesine ziyaret gerçekleştiren Bakan Akar, Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve milletvekili adayı Hüseyin Okandan, ilçe sakinleri tarafından sıcak, sevgi ve ilgisiyle karşılandı.

Ziyaret, adeta mini mitinge dönüşürken, çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç burada Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve vatandaşlar ile kucaklaştı.

Bakan Akar, ilçe sakinlerine hitap ederek, “Tomarzalı kardeşlerim, memleketimin yiğit insanları, sağ olun, var olun. Tomarza çok daha ileri gidecek. Bunun için ne gerekiyorsa, tarımda, hayvancılıkta, yatırımlarla bütün çalışmaları sonuna kadar götüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“MUHTEŞEMSİN TOMARZA”

‘Muhteşemsin Tomarza’ diyen Başkan Büyükkılıç da, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte ziyaret ettiğimiz Tomarza ilgisi ve sevgisiyle bizleri adeta bağrına bastı. Biz Tomarza’yı seviyoruz ve onların sevgisine layık olmak için, Tomarza için gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

MİNİK SPORCULARDAN “BÜYÜK” DESTEK

Daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Tomarza’da minik sporcularla ve gençlerle bir araya gelen Büyükkılıç, burada miniklerin sevgi gösterileri ile karşılaştı. Başkan Büyükkılıç, “Maşallah sporun insan vücudundaki olumlu etkisinden olacak yavrularımız çok enerjiktiler. Bahtları açık olsun” şeklinde konuştu.

Bakan Akar ise gençlere ve çocuklara hitap ederek, “Sizlerle övünüyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz, geleceğimiz gençlerdir. Sizlerden beklentimiz çok, sizleri çok seviyoruz, sizlere güveniyor, başarılar bekliyoruz, ailelerinize selam söyleyin” dedi.

BÜNYAN’DA DA BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

Tomarza ziyaretinin ardından Bünyan ilçesine geçen Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç ile beraberindeki heyet, burada da aynı sıcak ve samimi ilgiyle karşılaştı. Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte gittikleri Bünyan’da coşkulu bir kalabalık karşılayan ve gönüllerini açan Bünyanlı ilçe sakinlerine ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’a teşekkür etti.

Bünyan halkının yoğun sevgi gösterisi ile karşılaşan Bakan Akar da, “Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel karşılamadan dolayı, samimi, kardeşçe yaptığınız ev sahipliğinden dolayı şahsım adına, başkanlarım adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerin bu sevgisi, bize olan güveni, duası olduğu müddetçe Allah’ın izniyle bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok” şeklinde konuştu.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, “Tomarza ve Bünyan ilgisi ve sevgisiyle bizleri adeta bağrına bastılar. 16 ilçe belediyemiz ile birlikte çalışmalarımız sürecek. En büyük gücümüz birlikteliğimiz” şiarıyla hizmetlerin süreceğini belirtti.