Bakan Akar açıkladı: TCG Anadolu yarın İstanbul'da vatandaşların ziyaretine açılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu'nun yarın İstanbul'da vatandaşların ziyaretine açılacağını belirterek, 'Sonrasında ise Hava Kuvvetlerimiz destekli Karadeniz'e doğru seyir yapacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü görmeyenler görecek ve duyacak' dedi.

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  • 16.04.2023 22:21
  • Güncelleme: 17.04.2023 10:43
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Bakan Akar açıkladı: TCG Anadolu yarın İstanbul'da vatandaşların ziyaretine açılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu’nun yarın İstanbul’da vatandaşların ziyaretine açılacağını belirterek, “Sonrasında ise Hava Kuvvetlerimiz destekli Karadeniz’e doğru seyir yapacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü görmeyenler görecek ve duyacak” dedi.

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıoğlan’da “Azerbaycan fatihi” sloganlarıyla karşılanan Akar, vatandaşlarla tek tek sohbet etti. Daha sonra Akkışla ilçesine geçerek buradaki Türkmen Evi’nde halkla buluşan Akar, iftarı da şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlarla yaptı.

Buralardaki konuşmalarında, büyük ve güçlü Türkiye’yi daha güçlü yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Akar, büyük adımlarla hedefe ulaşma gayretinde olduklarını belirtti. Akar, 85 milyonun rahat ve huzur içinde yaşaması için güvenliğe vurgu yaparak, “Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmak için yapılması gereken ne varsa bunları yapıyoruz” diye konuştu. Hudut güvenliği çerçevesinde yapılan çalışmalara da değinen Akar, “Hudutlarımız çok güvenli, Cumhuriyet tarihinin en güvenli dönemini yaşıyor” dedi.

İleri teknoloji yöntemler, modüler duvarlarla hudutların korunduğunu, Mehmetçiğin adeta kuş uçurtmadığını ifade eden Akar, şunları söyledi:

“Oradaki çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bazıları Mehmetçiğin moralini bozmak, fitne çıkarmak için ‘Hudutlardan şu geçti, bu geçti’ diye iftiralarda bulunuyorlar. Başka ülkelerde, eski zamanlarda olmuş bazı videoları sanki bizim hudutlarımızda olmuş gibi gösterip hudutlarda sağlanan başarıya, buradaki kararlılığa çamur atmaya çalışıyorlar. Bunları her seferinde yalanladık, yalan olduğunu ispatladık. Buna rağmen hayasızca utanmazca yalanlarını sürdürüyorlar.”

TCG Anadolu ziyarete açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ve teşvikiyle yerli ve milli savunma sanayide sağlanan başarıya dikkati çeken Akar, “Son 20 senede savunma sanayimizde büyük hamleler yapıldı. Artık hafif silahlarımızı, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi, helikopterlerimizi yerli ve milli imkanlarımızla yapıyoruz, İHA/SİHA/TİHA’larımız var. Biz yıllarca parasını verdiğimiz halde yurt dışından SİHA alamadık. Şu anda bunları yapıyor ve ihraç ediyoruz. Savunma sanayideki başarılı faaliyetlerimiz devam ediyor” açıklamalarında bulundu. Bunların örneklerinden birinin de TCG Anadolu olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

“Hem kriz hem barış dönemlerinde ülkemizle dost ve kardeş ülkeler için büyük bir güç olan TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. TCG Anadolu yarından itibaren, 17-23 Nisan tarihlerinde İstanbul Sarayburnu’nda vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak. İsteyenler TCG Anadolu’yu gezip görebilecek. Sonrasında ise Hava Kuvvetlerimiz destekli Karadeniz’e doğru seyir yapacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü görmeyenler görecek ve duyacak.”

Konuşması sık sık “Allah sizleri başımızdan eksik etmesin”, “Türkiye sizinle gurur duyuyor“ sloganları ile kesilen Akar, vatandaşlara “Biz de sizlerle gurur duyuyoruz” karşılığını verdi.

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İHA

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