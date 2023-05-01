Bakan Akar, Bakan Nebati ve Başkan Büyükkılıç'tan AVM ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte bir alışveriş merkezini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

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  • 01.05.2023 11:20
  • Güncelleme: 01.05.2023 17:08
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Bakan Akar, Bakan Nebati ve Başkan Büyükkılıç'tan AVM ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte bir alışveriş merkezini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Yerel yönetim hizmetlerini bizzat sahada yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık vatandaşlarla da bir araya gelerek onların talep ve önerilerini de bizzat dinlemeye özen gösteriyor.

Bu çerçevede, kentte temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte bir alışveriş merkezinde esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Yoğun ilgi ve sevgiyle karşılaşan Büyükkılıç ile bakanlar, esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinlediler.

Esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan, özellikle gençler olmak üzere coşku ve sevgiyle kucaklaşan Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç, bol bol vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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