Bakan Akar, Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Fatih Üzüm'den Kayserispor'a ziyaret
Milli Savunma önceki Bakanlarından, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Kayserispor'un bugün yapılan idmanını ziyaret etti.
Milli Savunma önceki Bakanlarından, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm
cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı kırmızılıların antrenmanını ziyaret ederek kulüp başkanı Ali Çamlı ve teknik direktör Burak Yılmaz ile sohbet ettiler.