  • Haberler
  • Spor
  • Bakan Akar, Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Fatih Üzüm'den Kayserispor'a ziyaret

Bakan Akar, Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Fatih Üzüm'den Kayserispor'a ziyaret

Milli Savunma önceki Bakanlarından, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Kayserispor'un bugün yapılan idmanını ziyaret etti.

Bakan Akar, Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Fatih Üzüm'den Kayserispor'a ziyaret

 Milli Savunma önceki Bakanlarından, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm 
 cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı kırmızılıların antrenmanını ziyaret ederek kulüp başkanı Ali Çamlı ve teknik direktör Burak Yılmaz ile sohbet ettiler.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri protokolünden Zafer Bayramı mesajları
Kayseri protokolünden Zafer Bayramı mesajları
Uzmanından uyarı: 'Okul çantası vücut ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli'
Uzmanından uyarı: 'Okul çantası vücut ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli'
Salça Günleri'nde Evliyalar Parkı'nda devam ediyor
Salça Günleri'nde Evliyalar Parkı'nda devam ediyor
Başkan Yalçın: 'Borçsuz kulübüz, siyaset yapmadık, altyapıda şampiyon takımız'
Başkan Yalçın: 'Borçsuz kulübüz, siyaset yapmadık, altyapıda şampiyon takımız'
KAYMEK'ten çocuklara İHA eğitimi
KAYMEK'ten çocuklara İHA eğitimi
İnternet kafe kültürü yok oluyor
İnternet kafe kültürü yok oluyor