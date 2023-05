Bakan Akar'dan 'The Economist' tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, The Economist’e tepki göstererek, “Yurt dışındaki basın yayın kuruluşlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hedef. Bunun nedeni çok basit. İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar. Her şeye ‘evet’ desin istiyorlar. Hayır, biz ülkemizin, milletimizin menfaati ne ise ona göre tedbirlerimizi aldık, alıyoruz” dedi. Bakan Akar ayrıca; "Dün gece yapılan operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece üç günde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, The Economist dergisinin Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadelerine yönelik, “Yurt dışındaki basın yayın kuruluşlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hedef. Bunun nedeni çok basit. İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar. Her şeye ‘evet’ desin istiyorlar. Hayır, biz ülkemizin, milletimizin menfaati ne ise ona göre tedbirlerimizi aldık, alıyoruz” dedi. AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, sanayici ve iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası alanda özne haline geldiğini belirtti. Akar, 85 milyonun hak ve menfaatleri için çalıştıklarını ifade ederek, “Yurt dışındaki basın yayın kuruluşlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hedef. Bunun nedeni çok basit. İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar. Her şeye ‘evet’ desin istiyorlar. Hayır, biz ülkemizin, milletimizin menfaati ne ise ona göre tedbirlerimizi aldık, alıyoruz” diye konuştu. Büyük ve güçlü Türkiye için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Akar, bu çalışmaların karşısındaki en büyük risk ve tehdidi terör olarak nitelendirdi. Buna karşı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerekli tedbirleri almaya çalıştığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Mehmetçik ülkemizin bekası ve güvenliği için gerekenleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Teröristlerin efendileri var, onlar ne söylerse teröristler onları yaparlar. Bunlar kukla, maşa. Biz, karşımızdaki kuklaları efendileri için işe yaramaz, kullanılmaz hale getirmeye çalışıyoruz. O noktaya da geldik, geliyoruz. Bu konuda çok ciddi göstergeler var. Elebaşları hem efendilerine ‘bizi kurtarın’ diyor hem de teröristlere ‘bekleyin’ diyerek seçimi bir umut olarak gösteriyorlar. Bazıları teröristlerle konuşuyor, bunların talimatlarını iletiyor, vaatlerde bulunuyor. ‘Teröristleri serbest bırakacağız, haklarını iade edeceğiz’ diyorlar. Bunları da açıkça söylüyorlar. Bunun anlamı 20 sene geri gitmemiz anlamına geliyor. Buna imkan vermemek gerekiyor.”

Mehmetçiğin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade eden Akar, “Terör bitmedi, rehavet, zafer sarhoşluğu, şımarıklık yok. Mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Dün gece yapılan operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece üç günde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi” dedi. Kimsenin mezhebi, etnik kimliği ile ilgilenmediklerini belirten Akar, 85 milyonun bir ve beraber olmasının çok önemli olduğunu belirtti, birliğin beraberliğin önemine vurgu yaptı.

İş insanlarına da markalaşmanın önemine anlatan Akar, “Suyu aksine akıtamazsınız. Bu gerçeği yadsıyamazsınız. O talepleri karşılamak için adım atılmalı ve bu ihtiyaçları karşılamanız lazım. Özellikle gençler markaya yöneliyor. Onlarla savaşmak yerine bu gerçeği kabul edip kendi markamızı oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı. Kayseri’de önemli yatırımların devam ettiğini ifade eden Akar, dördüncü organize sanayi bölgesine yönelik onay geldiğini, bu bölge için bin 400 başvuru olduğunu aktardı. Bu talebi büyük bir heyecan olarak nitelendiren Akar, “Kayseri’nin çok daha ileri yatırımlara ihtiyacı var. Bunun için de ortam müsait. Hep beraber çalışarak çok daha iyi işler yapacağız” diye konuştu.

İş insanlarından genişleyen fırsatlar ve imkanlardan yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Akar, Kayserili iş insanlarından hesaplı gözü karalık beklediklerini söyledi.