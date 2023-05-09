Bakan Akar'dan 'özerklik' tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı partilerin teröristlere ‘özerklik’ sözü verdiğini belirterek, “Özerklik demek bölünmek demek. Kafalarındaki hile bu. Onlara söz verdiler. Milletimizin feraseti buna müsaade etmeyecektir. 14 Mayıs’ta herkes vatanına, milletine, bayrağına, Cumhuriyetine sahip çıkacak” dedi.

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Bakan Akar, Oto Sanatkarları Odası’nın düzenlediği etkinlikte esnaf ile buluştu, Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikaları ziyaret ederek işçilerle bir araya gelen Akar, yoğun ilgiyle karşılandı. Büyük ve güçlü Türkiye için yapılan çalışmalarda önemli sonuçların alındığını, büyük aşamaların kaydedildiğini belirten Akar, gelinen noktaya, çözülen problemlere dikkati çekti. Akar, “Bugüne kadar problemleri çöze çöze geldik inşallah bundan sonra da kaldığımız yerden problemleri çözmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Herkesin güven ve refah içinde yaşaması için çalıştıklarını aktaran Akar, “Türkiye tek, vatan tek, milletimiz tek, 85 milyon tek dolayısıyla ayrılık-gayrılık olmaksızın tek yürek, tek yumruk olarak ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. İnşallah bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü bildiren Akar, şunları söyledi:

“Mehmetçik teröristlerin peşinde. Irak’ın kuzeyindeki teröristlerin kullandığı kamplar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin kurmaya çalıştığı koridor parçalandı, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldü, gömülmeye devam ediyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim kimsenin etnik, dini, mezhebi kimliğiyle problemimiz yok. 85 milyon birinci sınıf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ayrılık-gayrılık yok. Bazıları içimize fitne fesat sokmaya çalışıyorlar. Hiçbir geçerliliği yok. Terör örgütü PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Türkler ve Kürtler kardeştir, 85 milyon bir ve beraberiz. Hiçbir zaman ayrılmayacağız.”

"Mesele beka meselesi"

Terör elebaşlarının 14 Mayıs’taki seçimlerden medet umduğunu ifade eden Akar, “Buna bu milletin feraseti fırsat vermeyecek. Çünkü mesele beka meselesi. Büyüyen ve güçlü Türkiye’nin güvenlik meselesi. Bazı partiler teröristlere ne diyor? ‘Teröristleri serbest bırakacağız, onlara hak vereceğiz’ diyorlar. ‘Özerklik’ diyorlar. Özerklik demek bölünmek demek. Kafalarındaki hile bu. Onlara söz verdiler. Milletimizin feraseti buna müsaade etmeyecektir. 14 Mayıs’ta herkes vatanına, milletine, bayrağına, Cumhuriyetine sahip çıkacak” açıklamalarında bulundu.

Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayanlarla problemlerinin olduğunu vurgulayan Akar, “Teröristlerle yan yana oldular, aynı kayığa bindiler. Teröristlerle beraberler. Onlara söz verdiler. Nereden belli? Teröristler, ‘Eğer dediklerimizi yapmazsanız bunun hesabını seçimden sonra sorarız’ diyor. Demek ki söz vermişler. Bunları hatırlatıyorlar. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmamak, terörle mücadeledeki kazanımlarımızı kaybetmemek lazım” diye konuştu.