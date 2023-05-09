Bakan Akar'dan 'özerklik' tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı partilerin teröristlere 'özerklik' sözü verdiğini belirterek, 'Özerklik demek bölünmek demek. Kafalarındaki hile bu. Onlara söz verdiler. Milletimizin feraseti buna müsaade etmeyecektir. 14 Mayıs'ta herkes vatanına, milletine, bayrağına, Cumhuriyetine sahip çıkacak' dedi.

PAYLAŞ
  • 09.05.2023 13:28
  • Güncelleme: 09.05.2023 14:06
  • 75
Bakan Akar'dan 'özerklik' tepkisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı partilerin teröristlere ‘özerklik’ sözü verdiğini belirterek, “Özerklik demek bölünmek demek. Kafalarındaki hile bu. Onlara söz verdiler. Milletimizin feraseti buna müsaade etmeyecektir. 14 Mayıs’ta herkes vatanına, milletine, bayrağına, Cumhuriyetine sahip çıkacak” dedi.

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Bakan Akar, Oto Sanatkarları Odası’nın düzenlediği etkinlikte esnaf ile buluştu, Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikaları ziyaret ederek işçilerle bir araya gelen Akar, yoğun ilgiyle karşılandı. Büyük ve güçlü Türkiye için yapılan çalışmalarda önemli sonuçların alındığını, büyük aşamaların kaydedildiğini belirten Akar, gelinen noktaya, çözülen problemlere dikkati çekti. Akar, “Bugüne kadar problemleri çöze çöze geldik inşallah bundan sonra da kaldığımız yerden problemleri çözmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Herkesin güven ve refah içinde yaşaması için çalıştıklarını aktaran Akar, “Türkiye tek, vatan tek, milletimiz tek, 85 milyon tek dolayısıyla ayrılık-gayrılık olmaksızın tek yürek, tek yumruk olarak ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. İnşallah bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü bildiren Akar, şunları söyledi:

“Mehmetçik teröristlerin peşinde. Irak’ın kuzeyindeki teröristlerin kullandığı kamplar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin kurmaya çalıştığı koridor parçalandı, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldü, gömülmeye devam ediyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim kimsenin etnik, dini, mezhebi kimliğiyle problemimiz yok. 85 milyon birinci sınıf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ayrılık-gayrılık yok. Bazıları içimize fitne fesat sokmaya çalışıyorlar. Hiçbir geçerliliği yok. Terör örgütü PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Türkler ve Kürtler kardeştir, 85 milyon bir ve beraberiz. Hiçbir zaman ayrılmayacağız.”

"Mesele beka meselesi"

Terör elebaşlarının 14 Mayıs’taki seçimlerden medet umduğunu ifade eden Akar, “Buna bu milletin feraseti fırsat vermeyecek. Çünkü mesele beka meselesi. Büyüyen ve güçlü Türkiye’nin güvenlik meselesi. Bazı partiler teröristlere ne diyor? ‘Teröristleri serbest bırakacağız, onlara hak vereceğiz’ diyorlar. ‘Özerklik’ diyorlar. Özerklik demek bölünmek demek. Kafalarındaki hile bu. Onlara söz verdiler. Milletimizin feraseti buna müsaade etmeyecektir. 14 Mayıs’ta herkes vatanına, milletine, bayrağına, Cumhuriyetine sahip çıkacak” açıklamalarında bulundu.

Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayanlarla problemlerinin olduğunu vurgulayan Akar, “Teröristlerle yan yana oldular, aynı kayığa bindiler. Teröristlerle beraberler. Onlara söz verdiler. Nereden belli? Teröristler, ‘Eğer dediklerimizi yapmazsanız bunun hesabını seçimden sonra sorarız’ diyor. Demek ki söz vermişler. Bunları hatırlatıyorlar. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmamak, terörle mücadeledeki kazanımlarımızı kaybetmemek lazım” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yahyalı'da 100 genç istihdama kazandırılacak

Yahyalı'da 100 genç istihdama kazandırılacak

Avukat Gizem Gül Uzun: 'Fahiş kira artışında 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verilebilir'

Avukat Gizem Gül Uzun: 'Fahiş kira artışında 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verilebilir'

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez depremzedeleri yalnız bırakmıyor

MHP'li Özdemir Türk Diyanet Vakıf Sen Kayseri Şubesi ve Misafirhanesinin Açılışına Katıldı

MHP'li Özdemir Türk Diyanet Vakıf Sen Kayseri Şubesi ve Misafirhanesinin Açılışına Katıldı

Kaza yapan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı

Kaza yapan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı

TÜMSİAD'dan Cumhur İttifakı'na destek

TÜMSİAD'dan Cumhur İttifakı'na destek

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Özgür Özer, 'Kayseri hakkını alacaktır'

CHP’li Özgür Özer, “Kayseri hakkını alacaktır”

ERÜ'de 'TÜBİTAK 1004 Programı Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni

ERÜ'de 'TÜBİTAK 1004 Programı Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni

DAHA FAZLA
Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan bahar yağmuruna yakalandı

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan bahar yağmuruna yakalandı

Melikgazi'de glütensiz mutfaktaki tüm ürünler deprem bölgesine

Melikgazi'de glütensiz mutfaktaki tüm ürünler deprem bölgesine

Yaralı ebabil kuşu, Küçük Dostlar Ambulansı ile tedavi altına alındı

Yaralı ebabil kuşu, Küçük Dostlar Ambulansı ile tedavi altına alındı

Sarraf İhsan Gülderdi: 'Döviz ve altının fiziki olarak alınması daha kârlı'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Döviz ve altının fiziki olarak alınması daha kârlı”

Bakan Akar: 'Artık Gabar'da terörist yok, petrol var, zenginlik var'

Bakan Akar: 'Artık Gabar'da terörist yok, petrol var, zenginlik var'