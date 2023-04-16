Bakan Akar'dan şehit çocuğuna duygulandıran ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen uzman çavuşun ailesine ziyarette bulundu. Akar, duygulandıran ziyarette şehit çocuğuna baba için “O artık sadece senin baban değil, 85 milyonun evladı, milletimizin kahramanı." dedi.

Akar, Felahiye ilçesi ziyareti sırasında, 2011’de Tunceli’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bekir Erciyes’in ailesini ziyaret etti. Önce şehidin mezarında dua eden Akar oradan Erciyes’in ailesinin evine ziyarette bulundu. Akar’ın, Erciyes’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmesinden 3 ay sonra dünyaya gelen ve şehit babasının adı verilen Muhammed Bekir Erciyes’e, “O artık sadece senin baban değil, 85 milyonun evladı, milletimizin kahramanı. Kanını yerde bırakmadık. Böyle bir kahraman babanın evladı olmanın gururu yaşamalısın” dedi.

Akar, derslerine çok çalışması tavsiyesinde bulunduğu şehit çocuğuyla yakından ilgilendi.