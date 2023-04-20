Bakan Akar'dan terörle iş birliğine yönelik 'otobüs' benzetmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bir otobüsün önünde teröristler, ortasında bir parti, onun da arkasında ittifaktaki diğer partiler oturuyor. Yani Millet İttifakı oturuyor. Millet İttifakı’nın içindekiler vatan, millet, terörle mücadele konularında daha önce bizler gibi düşünen insanlardı. Şimdi ne oldu? Bir koltuk için buna değer mi, anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

Akar, Kartal Şehitliği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin Kayseri şubelerini ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan, dua okuyan Akar, kabir ziyaretinde bulunan şehit aileleri ile görüştü. Buradan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin Kayseri şubelerine geçen Akar, bayram tebriğinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı başarılarda en büyük payın şehitlerde ve gazilerde olduğunu vurgulayan Akar, onların kahramanlık ve fedakarlıklarının daima hatırlanacağını, bunun unutulmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti. Şehit ve gazilerin kanlarını yerde bırakmadıklarını, kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduklarını, sormaya devam ettiklerini ifade eden Akar, terörle mücadeledeki kararlı duruş sayesinde önemli kazanımların elde edildiğini belirtti. Bu kazanımların korunmasının önemine vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

“Son zamanda bir zihniyet ortaya çıktı. Teröristlerle görüşüyor, konuşuyor, anlaşıyor birtakım sözler veriyor, taahhütlerde bulunuyorlar. Teröristleri cesaretlendiriyorlar. Teröristler çökme noktasında olduğunun görülmesine rağmen bu zihniyetin yaptıkları, teröristlere karşı destek sağlayıcı söylem ve eylemleri milletimiz tarafından yakından izleniyor. Bu söylemlere asil milletimizin itibar etmeyeceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bugüne kadar terörle mücadelede sağlanan bu kazanımların kaybedilmesine bu millet asla tahammül göstermez. Bu bekamızı tehlikeye sokmak, bu mücadeleyi sıfırlamak demektir. Bunun ülkemize, milletimize açacağı bela büyüktür. ‘Teröristlerin, terörist elebaşının serbest bırakılması’, ‘terörle mücadelenin durdurulması’ gibi söylemlerin kabul edilmesi mümkün değil.”

“Teminat milletimizin feraseti”

Bir kez daha bu tür söylemleri kabul edilemez olarak nitelendiren Akar, “Teröristlerle iş birliği yapanlara, teröristlerle arasına mesafe koymayanlara, onlarla görüşenlere bu milletimiz itibar etmeyecektir” dedi. Teröristlerle birlikte yürüyenlerin, bir ittifakla iş birliği yaptığına dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

“Sonuçta terörle birlikte yürüyorlar aynı otobüse biniyorlar. Bir otobüsün önünde teröristler, ortasında bir parti, onun da arkasında ittifaktaki diğer partiler oturuyor. Yani Millet İttifakı oturuyor. Millet İttifakı’nın içindekiler vatan, millet, terörle mücadele konularında daha önce bizler gibi düşünen insanlardı. Şimdi ne oldu? Bir koltuk için buna değer mi, anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu bizim için büyük bir endişe kaynağı. Fakat bizim için teminat milletimizin feraseti. Allah’ın izniyle milletimizin bunlara izin vermeyeceğine, terörle mücadele konusunda tekrar başa dönülmesine göz yummayacağına inanıyoruz.”

Dernekler başkanları da bir hafta içinde ikinci kez gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı Bakan Akar’a teşekkür ederek, terörü bitirmek için gösterdikleri gayretlerden dolayı kendisini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini sonuna kadar desteklediklerini aktardı. Öte yandan Bakan Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan, onlara karanfil sunan Bakan Akar, “Herkesin büyüğüne saygı göstermesi esastır. Ahlakımız, kültürümüz, inancımız bunu gerektirir. Size ne kadar saygı göstersek azdır. Sizlerin sağlık huzur içinde hayatını sürdürmeleri çok önemli” diye konuştu.

Tek tek görüştüğü huzur evi sakinlerinden biri depremzede olduğunu, Kahramanmaraş’tan geldiğini belirtmesi üzerine Akar, geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Millet, devlet olarak bu yaraları biz saracağız” dedi. Akar, çalışmaların süratle devam ettiğini aktardı. Bir başka huzurevi sakini de sarılarak, çalışmalarında başarı diledi.