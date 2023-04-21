Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayram sevincini vatandaşlarla yaşadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Hacılar’da düzenlenen Bayramlaşma Programı’na katılarak, bayram sevincini vatandaşlarla birlikte yaşadı.

El ele, gönül gönüle tüm kamu kurumları ve vatandaşlarla ile birlikte, ortak aklı ön planda tutarak hizmet eden ve tüm Kayserilileri kucaklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nda da büyük bir aile anlayışı ile bayramlaşmayı sürdürüyor.

NAMAZ SONRASI BAYRAMLAŞMA

Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Hunat Camii’nde kıldığı Cuma Namazı sonrasında, vatandaşlarla bayramın sevincini birlikte yaşayarak, gönül dolusu muhabbetlerine ortak oldu.

HACILAR’DA VATANDAŞLA KUCAKLAŞTILAR

Daha sonra Büyükkılıç, Bakan Akar ile birlikte Hacılar’da düzenlenen Bayramlaşma Programı’na katıldı. Özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşların sıcak ve samimi sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Erciyes’imizin bağrında güzel ilçemiz Hacılar’da düzenlenen Bayramlaşma Programı’na katılarak, değerli hemşehrilerimiz ile bayramlaştık. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.

Büyükkılıç, tüm Kayserililerin bayramını tebrik ederek, “Milletimizin, kıymetli hemşehrilerimizin ve İslam Âlemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, mutlu ve sağlıklı nice bayramlar dilerim” dedi.