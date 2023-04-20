Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG ile geldiği Kayseri Valiliği’nde vatandaşlarla ve şehrin protokolü ile gerçekleştirilen bayramlaşma programına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından tertip edilen bayramlaşma törenine katıldı.

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç, bayramlaşmaya TOGG ile geldi

Kayseri Valiliği önünde gerçekleşen törene Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası TOGG ile geldi. Kayseri Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, il protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’nda bayramlaşma töreni

Ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve il protokolü, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, personelin ve kahraman Mehmetçiklerin bayramını da kutladılar.

Polislerin ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün bayramını kutladılar

Bakan Akar, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın yer aldığı protokol, İl Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek, gece gündüz demeden fedakârca çalışan kolluk kuvvetlerinin bayramlarını tebrik ederken, yine 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, askerlerin ve burada görev yapan sivil memurlarımızın bayramlarını kutladılar.

Protokolden huzurevine bayram ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bakan Akar ve protokol ile birlikte huzurevindeki yaşlı çınarların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak huzurevi sakinlerine çiçek hediye edip, gönüllerini aldı. İl protokolü, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde tek tek sohbet ederek, ulu çınarların bayramlarını tebrik ettiler. Ziyaretten ve bayramlaşma programından dolayı yaşadıkları memnuniyet ile sevinçleri gözlerinden okunan huzurevi sakinleri de protokole teşekkür ve dua ettiler.

Büyükkılıç, AK Parti teşkilatı ile bayramlaştı

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç’ın yer aldığı protokol, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ev sahipliğinde İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda, parti teşkilatıyla da bayramlaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah’a şükrederek bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Kayserili hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Akar, Çiçek ve Büyükkılıç şehit yakınları ve gazilerle bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar, Vali Çiçek ve beraberlerindeki heyetle birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi ve Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti.

Büyükkılıç, Akar ve Çiçek şehit yakınları ile gazilerin Ramazan Bayramlarını tebrik etti.