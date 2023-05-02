Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, işçi ve aileleriyle konserde bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Büyükşehir Belediyesi ve Hak-İş Konfederasyonu iş birliği ile düzenlenen Esat Kabaklı Konseri'ne katıldı.

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  • 02.05.2023 10:18
  • Güncelleme: 02.05.2023 10:58
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Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, işçi ve aileleriyle konserde bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Büyükşehir Belediyesi ve Hak-İş Konfederasyonu iş birliği ile düzenlenen Esat Kabaklı Konseri’ne katıldı.

Başkan Büyükkılıç liderliğinde kültür sanat etkinliklerine özel önem veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi ve Hak-İş Konfederasyonu iş birliği ile ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İşçi ve Emekçilerle El Ele’ sloganıyla, Esat Kabaklı Konseri düzenledi. Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda gerçekleşen konsere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte katıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne özel alın teri ile çalışan emekçiler ve aileleri ile konser etkinliğinde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Emine Timuçin, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile birlikte konser öncesi alanda gezerek, işçiler ve aileleri ile selamlaşıp, sohbet etti.

“GÜN VATANINA, MİLLETİNE, DEVLETİNE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR”

Vatandaşlara ikramlıklarda da bulunan Büyükkılıç, “Emek ve Dayanışma Günü, ayrıca emeğin bayramında, HAK-İş’imizin şahsında sendikalarımızın çok değerli başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar bizim, gururumuz, onurumuz, yüz akımızdır. Gün bir olma, beraber olma günü, gün dayanışma günü, gün ay yıldızlı Türk bayrağı altında buluşma günü, gün vatanına, milletine, devletine sahip çıkma günüdür” dedi.

“TALAS’A ÖZEL MÜJDE VERİYORUZ”

Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası Tramvay Hattı’nda test sürüşlerinin başladığını duyuran Başkan Büyükkılıç, “Talas’a özel müjde veriyoruz. Yeni tramvay hattımızın deneme sürüşleri başladı. Hayırlı olsun. Şu konuştuğumuz cümle, 6 yeni tramvayı ve hattıyla beraber 1,5 milyar TL’dir. Biz sizin için varız, biz birlikte anlam ifade ederiz. Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye’yiz. Bu açıdan birlikteliğimizi taçlandırmaya, hizmetlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinlikte şiir okuyan Hatice ve Yasin Kılıç kardeşler, duygu dolu anlar yaşattı.

“BUGÜN EMEĞE SAYGI GÜNÜ”

Daha sonra sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bu iki pırıl pırıl Türk gencinin şahsında tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına bağlı böyle nesiller yetiştiren anne, babaları tebrik ediyorum. Bugün emeğe saygı günü, bugün işçinin bayramı, hep beraber aileleri ile emekçi dostlarımızın bir araya geldiği bu anlamlı günde hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, sürdürdüğü konuşmasına şunları ekledi:

“Ülkemizin, şehrimizin gururu olan Hulusi Akar paşamız, bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın teşrif ettiği yerli ve milli uçağımız, Kaan adı konulan gururumuz olan teslim töreninden ayağının tozuyla buraya geliyor. İyi ki varsın Hulusi paşam, iyi ki varsınız Kayserimizin güzel insanları, iyi ki varsın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah’a şükürler olsun Kur’an’ıyla, İstiklal Marşıyla, milli duygularımıza hitap eden şiirleriyle kutlanan bir bahar bayramı tadında, emeğe saygı, işte bizim farkımız, bizim anlayışımız diyor, sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.”

Daha sonra sahne alan ve şarkı ve türkülerinde vatan sevdasını aktaran Sanatçı Esat Kabaklı, ‘vatanına göz dikeni ez oğlum’ isimli şarkıyı seslendirip, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı sahneye davet etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli ve anlamlı günde Kayserililerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu anlamlı gün hepinize kutlu olsun. İşçilerimizin emeği, alın teri çok önemli, çok değerli, çok anlamlı, hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz. Bugünlere kadar birçok problemi çözerek geldik. İşçimizin emeğinin karşılığının alınması bizim için önemli” dedi.

“KAYSERİLİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Bakan Akar Türkiye’nin güvenliği için sınır içi ve ötesinde yürütülen çalışmalar hakkında ve savunma sanayi alanında elde edilen başarılar hakkında bilgiler aktardı.

Vatandaşların ‘Kayseri seninle gurur duyuyor’ tezahüratlarına Akar, ‘Ben de Kayseri ile gurur duyuyorum, bu milletin mensubu olmaktan ve Kayserili olmaktan dolayı büyük bir mutluluk, büyük bir gurur duyuyorum’ sözleri ile karşılık verdi.

Konuşmaların ardından HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci ve Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik tarafından Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç’a çiçek ve hediye takdimi yapıldı.

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç, konser alanına gelen işçi ve ailelerine kırmızı gül dağıttı.

Sanatçı Esat Kabaklı söylediği parçalarla Kayserililere unutulmaz bir akşam yaşatırken, yoğun katılımın gerçekleştiği konserde vatandaşlar sık sık Sanatçı Kabaklı’ya eşlik etti.

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İHA

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