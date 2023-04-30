Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, MSB Dijital Gösterim Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte yoğun ilgi gören Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti.

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  • 30.04.2023 16:46
  • Güncelleme: 30.04.2023 18:11
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Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, MSB Dijital Gösterim Merkezi'ni Ziyaret Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte yoğun ilgi gören Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’ni ziyaret etti.

Yediden yetmişe her yaş grubuna açık olan ve Kayserililerin yoğun ilgisini gören MSB Dijital Gösterim Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, vatandaşların coşkulu sevgi gösterisi ile karşılaştı. 3 ana bölümden oluşan ve ücretsiz olarak ziyaret edilen merkezin içerisini gezen Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, başta gençler olmak üzere vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurşunlu Otoparkı’nda ziyaretçi akınına uğrayan Dijital Gösterim Merkezi’nde LED ekranda TSK envanterinde bulunun yerli ve milli silahlar 3 boyutlu içeriklerle ziyaretçilere etkileyici bir deneyim olarak sunuluyor. Dijital tünelde Milli Muharip Uçak (MMU), TCG Anadolu SİHA Savaş Gemisi, Atak Helikopteri ve Altay tankı gibi projelere ait görüntüler muhteşem görsel şovlarla sunuluyor.

MSB Dijital Gösterim Merkezi’nde, Milli Savunma Üniversitesi’ne girerek TSK bünyesine katılmak isteyen gençlere yönelik danışmanlık hizmeti ve kariyerini milli savunma sanayinde sürdürmek isteyenlere de rehberlik hizmeti sunuluyor.

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İHA

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