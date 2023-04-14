Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar ile birlikte, esnaf ziyareti yaptı.

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  • 14.04.2023 15:21
  • Güncelleme: 14.04.2023 15:47
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Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1’inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar ile birlikte, esnaf ziyareti yaptı.

Sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, biz dizi ziyaretlerde bulunmak ve seçim çalışmalarını yürütmek üzere kente gelen Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1’inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar ile birlikte Sivas Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Başkan Büyükkılıç ve Bakan Akar, ticaretin önemli merkezlerinden biri olan, şehrin en işlek caddelerinden Sivas Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları tek tek gezdi. Esnaflar ve vatandaşlar da Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Esnaf ziyaretinde Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman esnaf dostu bir belediye olduğunu söyleyerek, “Milli Savunma Bakanımız ve AK Parti Kayseri 1’inci Sıra Milletvekili Adayımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte Sivas Caddesi’ndeki esnaflarımızı selamlayarak, Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ettik. Türkiye Yüzyılı için emin adımlarla yola devam” dedi.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla ve esnaflarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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İHA

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