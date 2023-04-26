Bakan Akar: “Kayseri’de de savunma sanayi konusunda önemli gelişmeler var”

Açılışa, Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar’ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti Kayseri 9. Sıra milletvekili adayı Hüseyin Okandan ve vatandaşlar hazır bulundu. Türkiye’nin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafe ve elde ettiği başarıları maketler, dijital gösterimler ve 3D animasyon filmlerle vatandaşlara anlatan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi, Ankara’nın ardından Kayseri’de vatandaşlarla buluştu. 26 Nisan- 1 Mayıs dahil her gün saat 11.00 ile 22.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Akar “Elimizdeki bütün silah ve mühimmatı ve onlarla alakalı diğer teçhizatları kısa bir sürede sizlerle paylaşmamız mümkün oldu. Bunların hepsi birleştiğinde Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizi ve milletimizi savunmak ve güvenliğini sağlamak için yaptığı mücadelede ve terörle mücadelede nasıl ileri gittiğini bunların temelinde neler olduğunu Mehmetçiğimizin kahramanlığının yanı sıra elimizdeki silah ve mühimmatların da üstün teknolojiye sahip olmasıyla Mehmetçiğin görevlerini çok daha başarılı bir şekilde yaptığını burada görüyoruz. Bu noktaya gelinmesinde sayın Cumhurbaşkanımızın teşviki, destekleri, gösterdikleri anlayış ve bütün imkanları seferber etmesi bizlerin işlerini kolaylaştırmıştır. Durmak yok, TCK Anadolu bir başlangıç bu anlamda. İmece uydumuz bir başlangıç, bunun daha ötesi olacak. Bu manadaki gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz, geliştireceğiz ve hep birlikte ileri götüreceğiz” dedi.

Esas olanın ülke ve milletin güvenliği olduğunu vurgulayan Bakan Akar, bunun için ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kayseri’de de savunma sanayi konusunda önemli gelişmeler olduğunu belirten Akar, “Bizim buradaki hava ikmal fabrikamızdaki gelişmeler mevcut. Diğer taraftan ASPİLSAN çalışmalarımız devam ediyor. TOMTAŞ fabrikamız özel teşebbüs TUSAŞ ve ASFAT ile birlikte geliştiriyor. Savunma Sanayindeki azimli ve kararlı çalışmalarımız çok daha önemli sonuçlar doğuracak. Bu sadece Türkiye için değil aynı zamanda tüm dost ve kardeş ülkeler içinde bir önem arz etmekte. Başardık, başaracağız. Milli Muharip Uçağımızı da uçuracağız, Kızılelmayı da uçuracağız. Hiçbir engel tanımıyoruz” şeklinde konuştu.