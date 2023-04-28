Bakan Akar Kayseri Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lisesi'nde Kariyer Günleri programına katılarak öğrenciler ile bir araya geldi.

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  • 28.04.2023 12:06
  • Güncelleme: 28.04.2023 13:29
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Bakan Akar Kayseri Lisesi Öğrencileriyle Buluştu
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Milli Savunma Bakan Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lisesi’nde Kariyer Günleri programına katılarak öğrenciler ile bir araya geldi.

Vatandaşla buluşmalarını sürdüren Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, ve Kayseri Lisesi’ndeki öğrenci buluşması programına Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası TOGG ile geldiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, AK Parti Kayseri Milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı buluşma programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Milli Mücadele Dönemi’nde öğrencilerinin şehit düşerek bir sene mezun vermediği fedakâr eğitim yuvası olan Kayseri Lisesi’ne ziyarette bulunan Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç’ı okulun konferans salonunda Faruk Nafiz Çamlıbel’in Kayseri Lisesi Marşı’nı okuyarak karşılayan liseli öğrenciler, Akar, Büyükkılıç ve ziyaretçilerle kucaklaştı. Aynı zamanda kendisi de Kayseri Lisesi öğrencisi olan Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç, Kayseri Lisesi Marşı’na eşlik etti ve öğrencilere şükranlarını bildirdi. Buluşmada Milli Savunma Bakanı Akar, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, eğitimin, öğretimin olmazsa olmaz olduğunu dile getirerek öğrencilere önemli bilgiler sundu. Bakan Akar, Milli Mücadele dönemindeki Kayseri Lisesi’nin önemine işaret ederek, 63 şehidi rahmetle andı. Kayseri Lisesi’nde okuduğu dönemde yaşadıklarını da anlatarak, “Öğretmenlerinizin kıymetini bilin. Ve bu güzel ortamı sonuna kadar değerlendirin. Öğrencilik ruhundaki yaramazlığı tadında bırakın ve asıl konunun eğitim, öğrenim olduğunu, bunun da son durak olduğunu bilelim. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, sancağımızı, cumhuriyetimizi unutmayalım. Silahlı Kuvvetlerimizi, mücadeleyi unutmayalım. 85 milyon bir ve beraberiz. Gerçekten ‘ben bu lisenin hakkını verdim’ diyerek Allah herkese nasip etsin” diye konuştu. Buluşmada, öğrenciler Türkiye’nin yeri ve milli gururu olan Bakan Akar’ın makam aracı TOGG’u da ilgiyle inceledi. Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Fahri Başkanı Mehmet Savruk tarafından Bakan Akar’a Taş Mektep Onur Üyelik Belgesi takdim edildi.

Çiçeklerle karşılanan Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç, gençlerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı.

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İHA

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