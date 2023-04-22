Bakan Akar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti

Ramazan Bayramı sabahında depremden etkilenen Hatay'da vatandaşlarla bir araya gelen Akar, akşam da Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 22.04.2023 00:48
  • Güncelleme: 22.04.2023 10:12
  • 49
Bakan Akar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ramazan Bayramı sabahında depremden etkilenen Hatay’da vatandaşlarla bir araya gelen Akar, akşam da Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

AK Parti’nin Kayseri’den milletvekili adayı gösterdiği Akar’ın kentteki faaliyetleri devam ediyor. Bayram sabahını depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay’da hem vatandaşlar hem de Mehmetçik ile geçiren Akar, daha sonra geldiği memleketi Kayseri’de şehir hastanesine giderek, burada tedavi gören depremzedeler ile vatandaşları ziyaret etti.

İlk olarak başhekimliğe giderek hastaların durumlarına ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra tek tek odalarında ziyaret ettiği depremzedelerin bayramını kutladı. Hastaların taleplerini dinleyen, onlara moral veren Akar, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin ilgili tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren harekete geçtiğini aktardı.

Depremden etkilenen bölgelerde yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akar, “Devlet millet olarak nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Sağlık çalışanları ile de bir araya gelen Akar, onların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Sağlık çalışanlarının çok önemli bir görev yerine getirdiğini ifade eden Akar, telefonla aradığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile hastane çalışanlarını görüştürdü.

“Değerli mesai arkadaşlarım” diye seslendiği sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Koca, “Herkesin bayram yaptığı bir dönemde siz yine üzerinize düşen fedakarlıkla vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Minnettarız” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hukukçu Çetin: 'Bekara ya da öğrenciye kiralama yapmayan mülk sahipleri suç işliyor'

Hukukçu Çetin: “Bekara ya da öğrenciye kiralama yapmayan mülk sahipleri suç işliyor”

Jandarmadan bayram şekerli trafik denetimi

Jandarmadan bayram şekerli trafik denetimi

Bakan Akar: 'Teröristler kan ağlıyor, bitecekler. Tek umutları seçim'

Bakan Akar: 'Teröristler kan ağlıyor, bitecekler. Tek umutları seçim'

Tarla sürerken tarihi küp buldu

Tarla sürerken tarihi küp buldu

İl Jandarma Komutanı Yiğit'ten trafik denetimi

İl Jandarma Komutanı Yiğit'ten trafik denetimi

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayram sevincini vatandaşlarla yaşadı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayram sevincini vatandaşlarla yaşadı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

İşverenler dikkat: Halı saha sakatlığı da iş kazası sayılabilir

İşverenler dikkat: Halı saha sakatlığı da iş kazası sayılabilir

DAHA FAZLA
Bünyan'da korkutan yangın

Bünyan'da korkutan yangın

Hasan müdür gönülleri fethediyor

Hasan müdür gönülleri fethediyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Nisan kısa filmi beğeni topladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Nisan kısa filmi beğeni topladı

Bakan Akar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti

Bakan Akar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla bayramlaştı