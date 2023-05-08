Bakan Akar: “Kayseri’yi Türkiye’nin parlayan yıldızı olarak görmekten gurur duyuyorum”

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar’ın katılımıyla Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye’de Yeni Nesil Savunma Sanayi ve Kayseri’nin Önemi adlı konferans Dombra Grubu konseri ile başladı.

“Kayseri, kültürden sanata, turizmden sanayiye kadar hemen her alanda büyük bir başarı ile ülkemizin potansiyeli en yüksek olan şehirlerinden biri” diyen Milli Savunma Bakanı Adayı Hulusi Akar, “Özellikle de tarihten gelen tecrübesi ve büyük güçlü firmalarıyla Savunma sanayi alanında da Türkiye’nin önce şehirlerinden biri haline gelmiştir. Bu toprağın bir evladı olarak Kayseri’nin sadece bölgesine değil ülke ekonomisine de sağladığı katkı ile Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu görmekten büyük gurur duyuyorum. Kayseri’nin daha güzel yarınlar için yılmadan yorulmadan azim ve kararlılıkla çalışan tüm devlet adına adamlarımıza başta Valimiz olmak üzere sanayicilerimize iş insanlarımıza ve alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Altun da, ”Erciyes Üniversitesi kurulduğu yıldan beri özellikle bünyesinden Yozgat Bozok Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi ve son olarak da Kayseri Üniversitesi’nin gelişimine katkı sağlamış YÖK’ün çok önemli üniversiteleri arasında yer almaktadır. Özellikle eğitim-öğretim faaliyetleri ve AR-GE faaliyetleri toplumsal katkı noktasında çok ciddi katkılar sağlayan sadece bölgesine değil ülkesine dünyaya insanlığa ciddi hizmetler veren bir üniversitedir. Araştırmalarımız durmuyor, kırım Kongo kanamalı ateşli virüsü ile ilgili olarak da faz çalışmalarına başlanıldı” dedi.

TUSAŞ Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Genel Müdürü Temel Kotil de “Biz TUSAŞ olarak dünyayı fethetmedik. Yalnızca başımız suyun üzerine çıktı, nefes alıyoruz. Yılda bin 200 mühendis ve teknisyen alıyoruz, geçen yıl bin 600 teknisyen aldık. Burada açacağımız için ofis için ben sizlerden daha çok mutluyum. Sizler gelip o laboratuvarda çalışma yapacaksınız, biz de siz oraya gelin de tanışalım istiyoruz. Yeni bir şey öğrendik, yeni biz yüzyıl var. Türkiye’nin yüzyılı bizim olacak inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından TUSAŞ Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı iş protokolünün imzalanması ve hediye takdimi ile program sona erdi.