Bakan Akar, mimar ve mühendislere Mimar Sinan’ı örnek gösterdi

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen ‘Savunmada Türkiye Yüzyılı Hedefleri’ programına katıldı. Bakan Akar’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanları, Mimar ve Mühendisler Odası Başkanı da programda hazır bulundu.

Kayserili olan Mimar Sinan’ı her yönüyle anlamak gerektiğini vurgulayan Bakan Akar, “Kayseri’deki mimarlarımızın mühendislerimizin hem gurur hem motivasyon kaynağı Mimar Sinan’dır. Mimar Sinan sadece övgülerle yazmak anmak değil mühendislik, mimarlık ve tahayyül bölümüyle bunların çok daha derinliğine ve genişliğine akademik çevrelerimiz tarafından değerlendirmek gerekir. Çok katlı az katlı binalar konusunda bizim biraz iddia sahibi olmamız lazım. Zamanı geldiğinde herkes ölecek. Dolayısıyla her şey para demek değil. Bilimsel, mimari, sanatsal, fikri anlamda bir şeyler yapmamız iddia sahibi olmamız lazım. Sebeplere rağmen bilim insanı olarak sanat insanı olarak mimar ve mühendislerimizin bazı konularda bildiklerini gördüklerini düşündüklerini ve doğru yolda inandıklarını mutlaka ısrar etmeleri lazım anlatmaları lazım. ‘Onlar istedi ben de yaptım’ tarzında bir kolaycılığa kaçmamaları lazım. Mimarlık ve mühendislik önemli ama güvenlik şart. Güvenlik mimarisi şart. Bunlar olmadığı takdirde insanların hayatı ıstırap oluyor, gitmesi gelmesi yemesi içmesi ekonomisi, sağlığı, okul, eğitimi. Dolaysıyla bu manada ciddi ilerlemeler oldu. Bu yurtdışına gidenler temizlendi. Ve bir daha buraya gelmemeleri için de sınır ötesi harekâtımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ KAYSERİ’YE GELDİ’

‘Yapılamaz, edilemez’ denileni yaptıklarını anımsatan Bakan Akar “TOGG nedir diyorlar biz de birinci ‘g’yi ‘k’ yapıyoruz. ‘Türkiye’nin Otomobili Kayseri’ye Geldi’ diyoruz. TOGG’u vatandaşlarımızla buluşturduğumuzda gerçekten çok büyük bir motivasyon var. Çünkü bize geçmişte o kadar şey söylenmiş ki; ‘Yapamazsınız, edemezsiniz’ denildi. İnsanlarda adeta öğrenilmiş bir çaresizlik var. O bitti artık. Şimdi TOGG’u da yapacağız kamyon da otobüs de yapacağız. Kızılelma da uçuracağız. Tank da gemi de yapacağız. Artık kavramsal ve psikolojik olarak tüm bariyerler kırıldı. Ve büyük bir hızla ilerledik ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen de, “1996 yılında bir avuç ideal insanın vizyoner samimi ve halis niyetleriyle İstanbul'da başlayan yolculuk bugün yüksek teknolojiler yüksek ahlak anlayışı ile daha adil bir dünyanın var olabileceğine inanan Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış bir aile olmanın vermiş olduğu gururu yaşıyoruz. 27. yılını dolduran mimar ve mühendisler grubu istikbale karşı duyduğumuz heyecanı bir araya getirilerek bünyesindeki her mimar ve mühendise nitelikli ve vefalı bir yol arkadaşı olacaktır. 2023 yılında Bilişim Vadisinde 6'ıncısını düzenleyeceğimiz ve mottomuzun ismini de "Türkiye Yüzyılı" koyduğumuz zirvemizi yapacağız” şeklinde konuştu.



İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı ve Netcom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Memiş ise “Kayseri’nin de mimar ve mühendisleri, Mehmetçiği, ordusunu, ordusuna silah ve cephane yapan şirketleri ve kurumları hepimiz çok seviyoruz. Silah ve mühimmatın yerli, milli olmasını önemlerini de zaten hepimiz biliyoruz. Vatanın güvenliğini, önce size sonra hepimize emanet olduğunun şuurundayız. Memleketin hocalarına, mimarlarına, mühendislerine fırsat verilirse hiç tereddüt etmeden şehrine, milletine ve ordusuna çok daha faydalı olmak isteriz. Memlekette maalesef nice cevherlerimiz, genç beyinler önü açılmadığı için heba oluyor. Projeler çöpe atılıyor. Bu kapsamda TEKNOFEST ve bir takım bu tarz projeleri çok değerli buluyoruz. İnşallah bir TEKNOFESTİN de Kayseri’de düzenlenebileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.