Bakan Akar, mimar ve mühendislere Mimar Sinan'ı örnek gösterdi

'Savunmada Türkiye Yüzyılı Hedefleri' adlı programda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'deki mimarların Mimar Sinan'ı örnek alması gerektiğini söyledi. Akar, 'Çok katlı, az katlı binalar konusunda biraz iddia sahibi olmamız lazım' dedi. 

PAYLAŞ
  • 10.05.2023 18:11
  • Güncelleme: 10.05.2023 18:12
  • 63
Bakan Akar, mimar ve mühendislere Mimar Sinan'ı örnek gösterdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen ‘Savunmada Türkiye Yüzyılı Hedefleri’ programına katıldı. Bakan Akar’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanları, Mimar ve Mühendisler Odası Başkanı da programda hazır bulundu. 

Kayserili olan Mimar Sinan’ı her yönüyle anlamak gerektiğini vurgulayan Bakan Akar, “Kayseri’deki mimarlarımızın mühendislerimizin hem gurur hem motivasyon kaynağı Mimar Sinan’dır. Mimar Sinan sadece övgülerle yazmak anmak değil mühendislik, mimarlık ve tahayyül bölümüyle bunların çok daha derinliğine ve genişliğine akademik çevrelerimiz tarafından değerlendirmek gerekir. Çok katlı az katlı binalar konusunda bizim biraz iddia sahibi olmamız lazım. Zamanı geldiğinde herkes ölecek. Dolayısıyla her şey para demek değil. Bilimsel, mimari, sanatsal, fikri anlamda bir şeyler yapmamız iddia sahibi olmamız lazım.  Sebeplere rağmen bilim insanı olarak sanat insanı olarak mimar ve mühendislerimizin bazı konularda bildiklerini gördüklerini düşündüklerini ve doğru yolda inandıklarını mutlaka ısrar etmeleri lazım anlatmaları lazım. ‘Onlar istedi ben de yaptım’ tarzında bir kolaycılığa kaçmamaları lazım. Mimarlık ve mühendislik önemli ama güvenlik şart. Güvenlik mimarisi şart. Bunlar olmadığı takdirde insanların hayatı ıstırap oluyor, gitmesi gelmesi yemesi içmesi ekonomisi, sağlığı, okul, eğitimi. Dolaysıyla bu manada ciddi ilerlemeler oldu. Bu yurtdışına gidenler temizlendi. Ve bir daha buraya gelmemeleri için de sınır ötesi harekâtımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. 

‘TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ KAYSERİ’YE GELDİ’

‘Yapılamaz, edilemez’ denileni yaptıklarını anımsatan Bakan Akar “TOGG nedir diyorlar biz de birinci ‘g’yi ‘k’ yapıyoruz. ‘Türkiye’nin Otomobili Kayseri’ye Geldi’ diyoruz. TOGG’u vatandaşlarımızla buluşturduğumuzda gerçekten çok büyük bir motivasyon var. Çünkü bize geçmişte o kadar şey söylenmiş ki; ‘Yapamazsınız, edemezsiniz’ denildi. İnsanlarda adeta öğrenilmiş bir çaresizlik var. O bitti artık. Şimdi TOGG’u da yapacağız kamyon da otobüs de yapacağız. Kızılelma da uçuracağız. Tank da gemi de yapacağız. Artık kavramsal ve psikolojik olarak tüm bariyerler kırıldı. Ve büyük bir hızla ilerledik ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen de, “1996 yılında bir avuç ideal insanın vizyoner samimi ve halis niyetleriyle İstanbul'da başlayan yolculuk bugün yüksek teknolojiler yüksek ahlak anlayışı ile daha adil bir dünyanın var olabileceğine inanan Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış bir aile olmanın vermiş olduğu gururu yaşıyoruz. 27. yılını dolduran mimar ve mühendisler grubu istikbale karşı duyduğumuz heyecanı bir araya getirilerek bünyesindeki her mimar ve mühendise nitelikli ve vefalı bir yol arkadaşı olacaktır. 2023 yılında Bilişim Vadisinde 6'ıncısını düzenleyeceğimiz ve mottomuzun ismini de "Türkiye Yüzyılı" koyduğumuz zirvemizi yapacağız” şeklinde konuştu. 


İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı ve Netcom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Memiş ise “Kayseri’nin de mimar ve mühendisleri, Mehmetçiği, ordusunu, ordusuna silah ve cephane yapan şirketleri ve kurumları hepimiz çok seviyoruz. Silah ve mühimmatın yerli, milli olmasını önemlerini de zaten hepimiz biliyoruz. Vatanın güvenliğini, önce size sonra hepimize emanet olduğunun şuurundayız. Memleketin hocalarına, mimarlarına, mühendislerine fırsat verilirse hiç tereddüt etmeden şehrine, milletine ve ordusuna çok daha faydalı olmak isteriz. Memlekette maalesef nice cevherlerimiz, genç beyinler önü açılmadığı için heba oluyor. Projeler çöpe atılıyor. Bu kapsamda TEKNOFEST ve bir takım bu tarz projeleri çok değerli buluyoruz. İnşallah bir TEKNOFESTİN de Kayseri’de düzenlenebileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor kuvvet çalıştı

Kayserispor kuvvet çalıştı

Bakan Akar, mimar ve mühendislere Mimar Sinan'ı örnek gösterdi

Bakan Akar, mimar ve mühendislere Mimar Sinan’ı örnek gösterdi

Kayseri'de 205 milletvekili adayından 40'ı kadın

Kayseri’de 205 milletvekili adayından 40’ı kadın

Ersoy'dan muhtarlara yemek

Ersoy'dan muhtarlara yemek

Vali Çiçek'ten uyuşturucu mesajı: 'Gençlerimizi zehirleme hayalleri kuran tacirlere bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız'

Vali Çiçek'ten uyuşturucu mesajı: 'Gençlerimizi zehirleme hayalleri kuran tacirlere bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız'

OSB eski Başkanı İmamoğlu'nun acı günü

OSB eski Başkanı İmamoğlu'nun acı günü

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsızlık şüphelisi mahalleli tarafından yakalandı

Hırsızlık şüphelisi mahalleli tarafından yakalandı

CHP yönetiminden sahte afişlere suç duyurusu

CHP yönetiminden sahte afişlere suç duyurusu

DAHA FAZLA
Gazeteci Demirağ: 'Sinan Ateş'in öldürülmesi siyasi bir cinayettir'

Gazeteci Demirağ: “Sinan Ateş'in öldürülmesi siyasi bir cinayettir”

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi Başkanı Coşkunsu, 'En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır'

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi Başkanı Coşkunsu, “En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır”

Eski vekillerden 'siyaset dili' uyarısı

Eski vekillerden 'siyaset dili' uyarısı

Sayın Bayar Özsoy Hurdacılar derneğinde

Sayın Bayar Özsoy Hurdacılar derneğinde

Bakan Akar'dan terörle mücadele vurgusu: 'Güçlü ve büyük Türkiye için hep beraber çalışacak ve terör belasından kurtulacağız'

Bakan Akar'dan terörle mücadele vurgusu: 'Güçlü ve büyük Türkiye için hep beraber çalışacak ve terör belasından kurtulacağız'