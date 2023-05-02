Bakan Akar, önümüzdeki hafta Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcılarıyla İstanbul'da toplantı yapacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşında biran önce ateşkes ilan edilmesini istediklerini söyleyerek, 'Önümüzdeki hafta Rusya, Ukrayna ve Türkiye Savunma Bakan Yardımcıları İstanbul'da toplantı yapacaklar' dedi.

PAYLAŞ
  • 02.05.2023 15:38
  • Güncelleme: 03.05.2023 09:10
  • 32
Bakan Akar, önümüzdeki hafta Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcılarıyla İstanbul'da toplantı yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşında biran önce ateşkes ilan edilmesini istediklerini söyleyerek, “Önümüzdeki hafta Rusya, Ukrayna ve Türkiye Savunma Bakan Yardımcıları İstanbul’da toplantı yapacaklar” dedi.

Bakan Akar, Kayseri’de yayın hayatını sürdüren TV Kayseri, Kent Türk TV ve TV1’in ortak yayınına katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Akar, biran önce ateşkesin ilan edilmesini ve barış yolunun açılmasını istediklerini kaydederek, “Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar nasıl başlar nasıl biter, bu konuda bizim etkimiz nedir, şimdi şunu bir görmemiz lazım, değerli vatandaşlarımızın şunu bir görmesi lazım. Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten uluslararası ortam da kişilikli ve kotasıyla özne haline geldi. Seveni var sevmeyeni var. Lafı dinlenen sözü dinlenen, ne yaptı, ne yapıyor, ne ediyor denilen bir ülke haline geldik. Çok şükür ve buradaki bu politikamızda gayet şeffaf gayet uluslararası hukuka uygun gayet. Makul, mantıklı bir seyirde devam etti, ediyor. 23-24’ünde Rus’ların Ukrayna’ya karşı harekatı başladı. 23’ünde yani bir gün bile önce değil Cumhurbaşkanımızla Zelenski telefon konuşması yaptı. Ondan bir gün önce de sayın Putin ile yaptı. Dolayısıyla Putin ve Zelenski ile olan telefon görüşmeleri ve yüz yüze olan görüşmeler devamlı oldu. Bu savaşın çıkmaması için büyük gayret gösterildi fakat çeşitli sebeplerden dolayı önlenemedi ve savaş çıktı. Biz savaşın öncesinde ve savaş sırasında dahi biz Ukrayna’ya insani desteğimizi hiç durdurmadık devam ettik. Gerekli yardımları yaptık. Nitekim 2 A400 uçağımızda orada tam o gün ayın 24’ünde gece uçağı gönderdik. Bu da belki halkımızın dikkatini çekebilir. Uçaklar oraya indiler ve insani yardım malzemelerini oraya boşalttılar. Tam dönüp piste çıkıp uçacakken 4’ü 20 geçe falan bir durum vardı. Tam o sırada dediler ki, “uçuşları kestik, hava sahası kapandı.” Uçağımız orada beklemek zorunda kaldı. Biz elimizi kolumuzu orada çekmedik. Her anlamda Rusya ve Ukrayna ile münasebetlerimizi sürdürdük. Cumhurbaşkanımız sürekli Sayın Putin Ve Sayın Zelenski ile görüştü. Bizde temaslarımızı sürdürdük. Türkiye, iki ülkenin anlaşması, görüşmesi, konuşması ve savaşa gitmeden sorunları çözülmesi için açık bir politika izliyor. Bizde aldığımız bilgiler neticesinde Moskova’ya gittik ve konuştuk. Bir yerde buluşmalarına gayret gösterdik ve gösteriyoruz. Eksik olmasınlar uydular ve önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta Rusya ve Ukrayna ve bizim savunma bakan yardımcımız 3’ü İstanbul’da bir toplantı yapacaklar. Bunu belki de ilk defa açıklıyoruz. Biz bu manada da girişimlerimizi, desteklerimizi sürdürüyoruz. Akan kan dursun istiyoruz. Biran önce ateşkes ilan edilsin, barış yolu açılsın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tahıl anlaşmasında sürenin uzatılacağını kaydeden Akar, “Bizim beklentimizde, umudumuzda bu. Hem Rus hem de Ukrayna taraflarına izah ediyoruz. Umudumuz, dileğimiz ve temennimiz uzatılmasından yana. Çünkü gerçekten buna ihtiyaç var” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

Başkan Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

Bünyan'da Aspir ekimine devam ediliyor

Bünyan'da Aspir ekimine devam ediliyor

Dursun Ataş ziyaretlerine hız verdi

Dursun Ataş ziyaretlerine hız verdi

Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

Melikgazi Belediyesi TEKNOFEST'te 2,5 Milyon Lira Destekle İlk Kez Birincilik Getirdi

Melikgazi Belediyesi TEKNOFEST'te 2,5 Milyon Lira Destekle İlk Kez Birincilik Getirdi

CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz

CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

3
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

4
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağır hasar alan bina suç mekanı oldu, mahalleli isyan etti

Ağır hasar alan bina suç mekanı oldu, mahalleli isyan etti

Kocasinan'da şampiyon sporculara ödülleri verildi

Kocasinan’da şampiyon sporculara ödülleri verildi

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın: '20 yılda Türkiye'nin geldiği yer 80 yıla bedeldir'

Başkan Yalçın: “20 yılda Türkiye’nin geldiği yer 80 yıla bedeldir”

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İşçi servisine tır çarptı, can pazarı yaşandı: 33 yaralı

İşçi servisine tır çarptı, can pazarı yaşandı: 33 yaralı

Bünyan basketbolda marka oldu

Bünyan basketbolda marka oldu

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı