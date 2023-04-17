Bakan Akar Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Ayrıca, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, İnönü Bulvarı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

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  • 17.04.2023 16:30
  • Güncelleme: 18.04.2023 08:48
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Bakan Akar Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti. Ayrıca, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, İnönü Bulvarı’ndaki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kentte yerel yönetim hizmetlerini tüm kesimleri kapsayıcı bir şekilde sürdürme noktasında ortak aklı ön planda tutan Başkan Büyükkılıç, kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Akar, ziyarette yaptığı konuşmada, “Muharip gazilerimiz başımızın tacıdır. Onların yaptıklarını, başarılarını unutmamız mümkün değil. O şanlı, onurlu hatıralarını yaşatmak görevimizdir” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kahraman şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret ettik. Cennet vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet dilerim” diye konuştu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Yavuz da derneğin ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Bu konuda en büyük desteği Büyükşehir Belediye Başkanımız sağlıyor. İlçe belediye başkanlarımız da aynı şekilde bize destek oluyorlar” şeklinde konuştu. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar ve beraberindeki heyet ile birlikte Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte Cumhur İttifakı ortağımız Büyük Birlik Partisi’nin Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret ettik. Misafirperverlikleri ve sohbetleri için İl Başkanı İmdat Güven’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Bakan Akar, ziyarette yaptığı konuşmada, "Büyük Türkiye’den, güçlü Türkiye’den bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin büyümesi, güçlenmesi için çok ciddi bir mücadele içindeyiz. Azimliyiz, kararlıyız, durmak yok" dedi. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte İnönü Bulvarı’ndaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Akar ile birlikte vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, “Vatandaşlarımızın mübarek Kadir Gecelerini tebrik ettik. Rabbim esnafımızın kazançlarını helal, hemşehrilerimizinkini de bereketli eylesin” dedi.

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İHA

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