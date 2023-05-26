Bakan Akar, Seyir Terası'nda Bünyan'ı izledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi iş birliğinde Bünyan'da hayata geçirilen 'Kayabaşı Cam Seyir Terası' projesinde manzarayı izledi.

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  • 26.05.2023 14:36
  • Güncelleme: 26.05.2023 17:24
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Bakan Akar, Seyir Terası'nda Bünyan'ı izledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi iş birliğinde Bünyan’da hayata geçirilen ‘Kayabaşı Cam Seyir Terası’ projesinde manzarayı izledi.

16 ilçenin her birinde kırsal mahalleler dâhil dokunmadık alan bırakmamaya, merkezdeki imkânları kırsalda da hayata geçirmeye gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yün el halıları, gilaburusu ve tarihi yapıları ile ünlü Bünyan ilçesindeki hizmetlerine, yenilikçi projeleriyle devam etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi iş birliğinde vatandaşlara Bünyan ilçesini zirveden izleme fırsatı sunan Kayabaşı Cam Seyir Terası Projesi’ni yerinde inceledi. Kayabaşı Cam Seyir Terası ve etrafındaki park, bahçe ve piknik alanı donatılarını da inceleyen Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç, son durum hakkında bilgi aldı. Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, beraberindekilerle teras üzerinde muhteşem manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

İlçe ziyaretlerine tüm hızıyla devam eden Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, gittikleri her ilçede olduğu gibi Bünyan ilçesinde de vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı. Bakan Akar, ilçe sakinlerine hitap ederek, gece gündüz demeden çalışmaya gayret edeceklerini belirtirken, Başkan Büyükkılıç da “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte Bünyan’da hemşehrilerimizle kucaklaştık. Bizleri sevgi ve ilgiyle karşılayan Bünyanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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